التعديلات الوزارية: رئيس الجمهورية يدعو لاجتماع عاجل لمجلس النواب لمناقشة عدد من التعديلات الوزارية

التعديلات الوزارية الطارئة سوف يتم اتخاذها بعد أن أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاوراته مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث قرر دعوة مجلس النواب لانعقاد عاجل اليوم لمناقشة عدد من التعديلات الوزارية المرتقبة حسب ما أفادت به قناة إكسترا نيوز الإخبارية في خبر عاجل.

التعديلات الوزارية تشمل 13 حقيبة وزارية

هذا ومن المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري الجديد 13 حقيبة وزارية، بغرض تحسين الأداء الحكومي في الفترة القادمة.

مناع يدعو النواب للاجتماع العاجل

قال المستشار أحمد مناع المين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة لمجلس النواب قد وجهت الدعوة بالفعل لأعضاء المجلس للاجتماع في جلسة طارئة اليوم السبت ذ3 أغسطس 2022 في تمام الساعة 12 ظهرا، وأن الأعضاء في طريقهم لحضور الاجتماع الطارئ، وذلك لمناقشة التعديلات الوزارية.

بداية الجلسة الطارئة لاجتماعات مجلس النواب

وتشهد قاعة مجلس النواب الآن أحداث الجلسة الطارئة بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التي تقرر عقدها لمناقشة تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية، وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة نتائج الاجتماع، وما أسفر عنه من نتائج.

الوزارات المتوقع أن تشملها التعديلات الوزارية

وقفا لما ذكره موقع المصري اليوم، فإن التعديلات المرتقبة سوف تشمل وزارات الصحة والسكان، الهجرة والمصريون في الخارج، التنمية المحلية، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، التربية والتعليم، السياحة والآثار، القوى العاملة، قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، والري والموارد المائية.

علما بأن مشاورات هذا الشأن قد امتدت لأسبوعين، وتم خلالهما إجراء مقابلات بعدد 50 شخصية وزارية.

هذا ومن المقرر الانتهاء من الموافقة على التعديلات المقترحة في اجتماع اليوم، على أن يتم غدا الأحد حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية للوزراء الجدد.

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