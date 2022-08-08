وزارة السياحة تكشف حقيقة منع التصوير الشخصي في الأماكن العامة

تعقيبًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار يتضمن منع التصوير الشخصي في الأماكن العامة، أوضح مساعد وزير السياحة والآثار، إيهاب سالم، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم ” المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء الإثنين، بعض الأمور المتعلقة بقواعد التصوير في الأماكن العامة التي ينص عليها القرار رقم 2720 لسنة 2022 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجعل الضوابط الخاصة بهذا الموضوع واضحة أمام الجميع.

التصوير الشخصي في الأماكن العامة

قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة

وفي مداخلته الهاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج “اليوم”، أوضح مساعد وزير السياحة والآثار، قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة التي نصّ عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي:

“عدم جواز التصوير في مباني ومنشآت وأراضي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق”.

وأشار سالم إلى أن عدم إصدار قرار يوضح القواعد الخاصة بالتصوير الشخصي في الاماكن العامة في السابق، خلق نوع من الالتباس لدى المواطنين والزائرين، وأضاف قائلًا: ” الضوابط واضحة ومعلنة على الوسائل الإلكترونية والبوابات المصرية، القواعد واضحة ومحددة وبالتالي لن يحدث التباس لدى السائحين أثناء زيارتهم لمصر”.

قواعد التصوير داخل الأماكن السياحية والأثرية

وتطرق مساعد وزير السياحة والآثار في معرض توضيح حقيقة منع التصوير الشخصي في الأماكن العامة وقواعده إلى اللائحة الخاصة التي تنظم التصوير داخل الأماكن السياحية والأثرية، موضحًا أن التصوير الشخصي في تلك الأماكن مسموح به، وأما التصوير التجاري والإعلاني في تلك الأماكن يترتب عليه رسوم ويخضع لضوابط معينة.

مشروع قانون التصوير الاحترافي والتجاري والتلفزيوني

وأعلن مساعد وزير السياحة والآثار عن تشكيل لجنة من أجل وضع قانون وضوابط للتصوير الاحترافي والتجاري والتليفزيوني، وقال بهذا الخصوص: إن “الوزارة تعمل على ترجمة القرار الصادر اليوم بعدة لغات، ونشره على البوابات المصرية كلها، لطمأنة الزوار قبل قدومهم إلى مصر”.

وأوضح سالم تعقيبًا على ما حدث من وقائع في الآونة الأخيرة أن الوزارة ستكشف حقيقة منع بعض الزائرين من التصوير الشخصي في الأماكن العامة، وقال: “بعض الزائرين صوروا بأماكن محظور التصوير فيها أو استخدموا أدوات غير مصرح بها، لذلك واجهوا بعض العقبات، هم فسروها على أنها نوع من التشدد ونشروا ذلك على موقع التواصل، وهو أمر غير صحيح”.

ويجدر الذكر أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت القرار رقم 2720 لسنة 2022 الذي يتعلق بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، وموافقة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، والذي نص على أن: ” يتم السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة بالجمهورية وفقاً لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وذلك باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات”.