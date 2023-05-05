وزارة القوى العاملة .. الفئات المستحقة لمنحة الـ 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة وكيفية التسجيل

في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها حاليا الكثير من دول العالم، تحرص الكثير من الحكومات على تقديم الدعم والعون لمواطنيها لكي يستطيعوا مواجهة موجة الغلاء الكبيرة التي تجتاح العالم أجمع، وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة يحرص الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” على تقديم الدعم المادي لمحدودي الدخل والعمالة الغير منتظمة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة، هذا وأثناء احتفالات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعيد العمال أمس في محافظة الشرقية، قام سيادته بتقديم هدية كبيرة لجميع العمالة الغير منتظمة في كافة محافظات الجمهورية.

منحة العمالة الغير منتظمة

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ لمساعدة العمالة الغير منتظمة في كافة محافظات الجمهورية، ويهدف هذا الصندوق لصرف منحة تبلغ قيمتها 1000 جنيها لجميع العمالة الغير منتظمة والغير مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها الدولة خلال السنوات الماضية، وقد أكدت وزارة القوى العاملة أن جميع المبالغ المالية التابعة لهذا الصندوق سوف يتم تشغيلها للإنفاق منها على العمالة الغير منتظمة وحالات الطوارئ.

الفئات المستحقة للمنحة

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فإن هناك فئات بعينها سوف تستحق صرف منحة ال 1000 جنيها وليس كل العمالة الغير منتظمة، والفئات المستحقة هى:

من يمتلك حيازة زراعية أقل من فدان سواء مالك أو مستأجر.

كل من يمتلك عقارات مبنية ويقل نصيبهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عمال التراحيل.

محفظي القرآن الكريم والمرتلين له.

العاملون المؤقتون في الزراعة.

خدام الكنائس الذين يعملون بها.

العاملون في المناحل.

العاملون في مجال تربية المواشي.

العاملون في المنازل سواء يتبعون مكتب للخدمة أو من يعملون من تلقاء أنفسهم.

التسجيل في منحة العمالة المؤقتة

نفت وزارة القوى العاملة ما تردد عن وجود رابط إلكتروني لتسجيل العمالة الغير منتظمة، وأكدت الوزارة أن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة سوف يتم عن طريق المقاولون فقط، حيث أكدت الوزارة أن العامل عليه أن يسجل نفسه لدى أي مقاول يعمل في مجال المقاولات، وسوف يقوم المقاول بإرسال كشوف العمال لوزارة القوى العاملة.