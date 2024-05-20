التحفظ على الفنان عباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين بمدينة الشيخ زايد

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، وذلك بعد دهسه سيدتين بسيارته الملاكي في مدينة الشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر.

حادث أبو الحسن جاء بعد أيام قليلة من حادث مغني المهرجانات عصام صاصا، والذي تسبب وقع على الطريق الدائري وتسبب في وفاة شخص أثناء عبوره للطريق.

وكانت أجهزة الأمن وغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث مروري تسبب في إصابة سيدتين وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وبعد الانتقال لموقع الحادث تبين أن قائد السيارة هو الفنان عباس أبو الحسن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت قوات الأمن بالتحفظ على قائد المركبة الفنان عباس أبو الحسن، واحتجاز السيارة الخاصة به والتي كان يقودها وقت وقوع الحادث.

لم أهرب وهما الغلطانين

وانتقلت النيابة العامة لموقع الحادث بجوار أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وأمرت النيابة بتفريع الكاميرات الموجودة في محيط الحادث لبيان تفاصيل وقوعه.

ومن جانبه فقد أدلى أبو الحسن بأقواله في محضر الشرطة، حيث قال أنه فور وقوع الحادث توقف بسيارته، ثم حاول مساعدة السيدتين ولم يهرب، وقام بطلب الإسعاف لهما، وأكد أن الخطأ كان من جانبهم.

أشتهر الفنان عباس أبو الحسن بدور “الجزار” في فيلم “مافيا” الذي كان أول ظهور له على شاشة السينما، وقدم العديد من الأدوار التي تنوعت ما بين السينما والتليفزيون، كما كتب عدد من الأعمال أشهرها فيلم “إبراهيم الأبيض” الذي لعب دور البطولة فيه الفنان أحمد السقا.