التأمين الصحي يعلن تركيب 35 سماعة مجانا لضعاف السمع في محافظة البحر الأحمر

عزت محمد

أعلن مدير عام التأمين الصحي في محافظة البحر الأحمر، الدكتور وليد جمال، عن تركيب 35 سماعة لضعاف السمع من أهالي المحافظة الذين يشملهم التأمين الصحي، موضحًا أنه تم تركيب السماعات للمواطنين بشكل مجاني تمامًا، مشيرًا إلى أن التركيب شمل فئات عمرية مختلفة من القطاع الخاص والحكومي، وجميع التكاليف قام التأمين بتحملها، ولم يتم فرض أي رسوم أو مصاريف على المرضى.

محافظة البحر الأحمر
المحتويات
تطوير خدمات التأمين الصحي
الأوراق المطلوبة لاشتراك الموظف في التأمين الصحي
طريقة اشتراك المرأة المعلية في التأمين الصحي
خطوات استخراج بدل فاقد من بطاقة التأمين الصحي

تطوير خدمات التأمين الصحي

وأشار “جمال”، إلى أن التأمين الصحي يسعى دائمًا لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن عملية تركيب السماعات لضعاف السمع، تمت بحضور عدد من الأطباء التابعين للشركة التي قامت بتصنيع السماعات، وذلك حرصًا على توفير أفضل خدمة للمواطنين.

التأمين الصحي يعلن تركيب 35 سماعة مجانا لضعاف السمع في محافظة البحر الأحمر 1 21/5/2022 - 5:14 ص
تركيب سماعة لضعاف السمع

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الأوراق المطلوبة لاشتراك الموظف في التأمين الصحي

  1. صورة للبطاقة الشخصية ويجب أن تكون سارية فترة التقديم مع توفير الأصل.
  2. استمارة 111 الخاصة بالكشف الطبي.
  3. استمارة حصر موظفين.
  4. 2 صورة شخصية.
  5. طابعة تأمينية من مكتب التأمينات.
  6. بمجرد تجهيز كل الأوراق، يجب تقديمها لمكتب التأمين التابع للعمل.

طريقة اشتراك المرأة المعلية في التأمين الصحي

  • تقديم الاستمارة الخاصة بالمرأة المعلية، ويجب أن تكون معتمدة من الضمان الاجتماعي مع 2 صورة بجانب الأصل.
  • توفير صورة بطاقة الرقم القومي مع تقديم الأصل ويجب أن تكون سارية.
  • تقديم 2 صورة شخصية.
  • يجب التوجه إلى مكتب التأمين الصحي التابع للسكن وتقديم كل الأوراق المطلوبة للاشتراك في الرعاية.

خطوات استخراج بدل فاقد من بطاقة التأمين الصحي

  • يجب عمل محضر بفقدان بطاقة التأمين، وتقديمه لمكتب التأمين الذي تم الحصول على البطاقة منه.
  • تقديم نموذج بدل تالف أو فاقد، ويجب أن يكون معتمد من المدرسة أو مكان العمل.
  • تقديم 2 صورة شخصية.
  • صورة واضحة من البطاقة الشخصية مع الأصل للإطلاع عليها، ويجب أن تكون سارية.
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عزت محمد

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