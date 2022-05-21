التأمين الصحي يعلن تركيب 35 سماعة مجانا لضعاف السمع في محافظة البحر الأحمر

أعلن مدير عام التأمين الصحي في محافظة البحر الأحمر، الدكتور وليد جمال، عن تركيب 35 سماعة لضعاف السمع من أهالي المحافظة الذين يشملهم التأمين الصحي، موضحًا أنه تم تركيب السماعات للمواطنين بشكل مجاني تمامًا، مشيرًا إلى أن التركيب شمل فئات عمرية مختلفة من القطاع الخاص والحكومي، وجميع التكاليف قام التأمين بتحملها، ولم يتم فرض أي رسوم أو مصاريف على المرضى.

تطوير خدمات التأمين الصحي

وأشار “جمال”، إلى أن التأمين الصحي يسعى دائمًا لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن عملية تركيب السماعات لضعاف السمع، تمت بحضور عدد من الأطباء التابعين للشركة التي قامت بتصنيع السماعات، وذلك حرصًا على توفير أفضل خدمة للمواطنين.

الأوراق المطلوبة لاشتراك الموظف في التأمين الصحي

صورة للبطاقة الشخصية ويجب أن تكون سارية فترة التقديم مع توفير الأصل. استمارة 111 الخاصة بالكشف الطبي. استمارة حصر موظفين. 2 صورة شخصية. طابعة تأمينية من مكتب التأمينات. بمجرد تجهيز كل الأوراق، يجب تقديمها لمكتب التأمين التابع للعمل.

طريقة اشتراك المرأة المعلية في التأمين الصحي

تقديم الاستمارة الخاصة بالمرأة المعلية، ويجب أن تكون معتمدة من الضمان الاجتماعي مع 2 صورة بجانب الأصل.

توفير صورة بطاقة الرقم القومي مع تقديم الأصل ويجب أن تكون سارية.

تقديم 2 صورة شخصية.

يجب التوجه إلى مكتب التأمين الصحي التابع للسكن وتقديم كل الأوراق المطلوبة للاشتراك في الرعاية.

خطوات استخراج بدل فاقد من بطاقة التأمين الصحي