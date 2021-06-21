التأمينات الإجتماعية تقرّ عدداً من الشروط والضوابط لحصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي

كانت من رحمة الله بالنساء اللاتي فقدن أزواجهن بالموت، تم كفالتهن وإعانتهن بما يسمى معاش الزوج، وهو قيمة مالية تصرف للزوجة بعد وفاة زوجها، وتقدر بنسبة 75%، من قيمة معاشه الكلي، وكانت قد أقرت بذلك هيئة التأمينات الإجتماعية وفق قانون التأمينات الذي هو برقم 148 لعام 2019، ولكن حتى تستوفي الأرملة حقها في الحصول على معاش زوجها بعد وفاته، كان هناك عدد من الشروط والضوابط الواجب توافرها والالتزام بها حتى تتمكن الأرملة من الانتفاع بالمعاش وفق الجدول رقم 7 بكافة أنصبته وأحكامه المعلنة في أول الشهر الخاص بالوفاة.

شروط استحقاق الأرملة لمعاش زوجها بعد وفاته:

كانت هيئة التأمينات الإجتماعية قد أقرت الشروط والضوابط التالية، حتى تتمكن الأرملة من الحصول على معاش زوجها بعد وفاته، وجاءت تلك الشروط والضوابط كالتالي:

في حال كانت المرأة مطلقة، وتوفي عنها طليقها، شرط أن تحصل على معاش منه هو أن تكون لازالت في فترة العدة الخاصة بها، والتي تقدر بـ 100 يوم من تاريخ وقوع الطلاق.

شرط أن يكون الزواج موثقا من خلال إعلام شرعي أو حكم قضائي.

في حال كانت مطلقة وحاملا من زوجها المتوفي عنها، تحصل على معاشه حتى تضع حملها.

نسب توزيع المعاش على الأرملة: