البنك المركزي يُعلن عن موعد نهاية إجازة عيد الأضحى وعودة الموظفين للعمل

بدأت إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي البنوك المصرية من أمس يوم السبت 9 يوليو 2022، وأوضح البنك المركزي موعد نهاية إجازة عيد الأضحى لكافة الموظفين وعودتهم للعمل مرة أخري، موضحًا بأن إجازة عيد الأضحى هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ولا يتم خصم أي رسوم من الراتب ولا يتعرض الراتب لأي استقطاعات، وشدد البنك المركزي المصري على عودة موظفي البنوك المصرية في الموعد المحدد لاستكمال مهامهم الوظيفية ومساعدة المواطنين في الحصول على الخدمات البنكية المتنوعة وإنهاء معاملاتهم المالية في فروع البنكية المختلفة.

موعد نهاية إجازة عيد الأضحى 2022 في البنوك

اختص البنك المركزي المصري بتحديد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي وعاملي البنوك المصرية، وأعلن البنك المركزي بأن إجازة العاملين في البنوك تبدأ من أمس يوم السبت 9 يوليو 2022، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ولا يتعرض الموظف لأي استقطاعات ويحصل على راتبه كاملًا.

وأشار البنك المركزي بأنه يلزم على موظفي البنوك العودة للعمل مرة أخري، مع نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك الرسمية، للاستمرار في تقديم الخدمات البنكية المتنوعة للمواطنين ولعملاء البنوك المصرية في كافة الفروع الموجودة في الجمهورية، موضحًا بأنه يتم انتهاء الإجازة بشكل رسمي، يوم الأحد الخميس القادم الموافق 14 يوليو 2022.

وطبقًا للبنك المركزي المصري فأن إجازة عيد الأضحى الرسمية تنتهي يوم الخميس 14 يوليو، ولكن يعود الموظفين للعمل مرة أخري، ومساعدة المواطنين لاستكمال وإنهاء معاملاتهم البنكية المختلفة في كافة الفروع، بداية من يوم الأحد 17 يوليو، مشيرًا إلى أن يوم الجمعة والسبت إجازة رسمية عطلة نهاية الأسبوع، وشدد البنك المركزي على جميع موظفي البنوك المختلفة، بضرورة العودة للعمل يوم الأحد 17 يوليو القادم، لعدم التعرض لأي مشكلات وظيفية أو وجود خصم في الراتب الأساسي للموظف.