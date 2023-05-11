البلوجر سارة محمد تطلب من متابعيها الدعاء لها هركب عين صناعية وعندي أمل أشوف تاني

لا تزال قضية البلوجر المصرية سارة محمد تشغل بال الرأي العام وذلك بعد أن خرجت سارة محمد في أخر فيديو لها عبر حسابها على برنامج التواصل الاجتماعي فيسبوك وطمئنت فيه متابعيها على حالتها الصحية، وقالت أنها ما زالت لديها أمل أن ترى مرة أخرى، وأضافت أنها ستقوم بعملية زراعة عين صناعية وطلبت من متابعيها الدعاء لها، كما أنها تنتظم في علاج المخ والأعصاب، وقالت بأن الكهرباء في المخ قلت عن الأول والجبهة تحسنت بشكل كبير.

هذا ويذكر أن سارة محمد قد بثت فيديو منذ أيام تشكو فيه حالها بعدما تعرضت للتهديد من خطيبها السابق الذي كانت برفقته عندما حاول لصوص سرقة سيارته ثم أطلقوا النار حتى أصابها رصاص طائش فقدت إثره بصرها.

قالت سارة إن نفسيتها باتت مدمرة تماماً، بعد تخلي خطيبها عنها في أزمتها، موضحة أن العلاقة بينهما ساءت إلى حد كبير خلال الفترة الماضية بعدما أكدت أنه تخلى عنها في محنتها، مؤكده أنه هددها لأنها أجابت على سؤال أحد متابعيها حول إمكانية عودتها له مجيبة بالنفي.

دعواتكم لي ولكل مريض بالشفاء بحبكم وشكرا لكل شخص بيدعمني❤️ Posted by Sara mohamed Mahmoud1 on Wednesday, 10 May 2023

وإخرجها خطيبها السابق بعد إجابتها بعدم العودة له حيث قال عنها أنها لا تحترم مرضها وتتاجر به، وهو ما سبب لها أزمة خصوصا أنها خسرت عينها بسببه، وأنه لم يستطع حمايتها، وقالت سارة أن أصبحت حاليا تتكيف مع الوضع الحالي وبدأت تعتمد على نفسها وطلبت من متابعيها الدعاء لها في الفترة القادمة.