البريد المصري يعلن عن الفائز بجائزة المليون جنيه إسترليني

أقام المكتب الوطني للبريد المصري اليوم حفل سحب جائزة المليون جنيه لعملاء التوفير، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على حفظ واستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في المعاملات المالية وقيادات الهيئة ومحمد أبو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، تابع معنا المقال الإخباري لمعرفة المزيد عن تفاصيل الخبر على موقع نجوم مصرية.

د.شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري يعلن عن نتيجة المليون جنيه

أعلن د.شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، عن نتيجة سحب حسابات التوفير “جائزة المليون جنيه إسترليني” للشهر (أبريل 2022)، وفاز العميل سليمان جعفر علي صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد / فرع شبرا، وفي نفس السياق قال: إن حملات حسابات التوفير “ربع السنوية” التي ينفذها مكتب البريد الوطني تنبع من التزام الهيئة بالتواصل المستمر مع عملائها واعترافها بولائها الدائم وثقتها في خدماتها المصرفية المتنوعة والمتميزة التي تقدمها وتعكسها. رغبة البلدية واهتمامها بتقديم تجربة مالية استثنائية لعملائها، حيث تسعى البلدية دائمًا من خلال هذه الحملات التحفيزية لتشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدتهم وتشجيع المواطنين غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة في أي مكتب من مكاتب البريد المصري.

الهيئة تطبق كافة إجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية

وأوضح د.شريف فاروق رئيس مجلس إدارة المكتب القومي للبريد المصري، أن الهيئة طبقت كافة إجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية على كافة إجراءات العمل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأعلى جودة، كما تم ميكنة المواطنين من خلال مكتب البريد وفق أحدث المعايير العالمية، بحيث أصبح مكتب البريد المصري مرجع المواطن للحصول على الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

عن شروط الاشتراك في المسابقة في قسط المليون جنيه إسترليني

وتجدر الإشارة إلى أن قسط المليون جنيه إسترليني يتم تقديمه لعملاء المدخرات البريدية “كل ثلاثة أشهر”، بمبلغ مليون جنيه إسترليني، والرصيد في وقت السحب أكبر من أو يساوي الرصيد في بداية ربع سنة، وأن هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب، وأن العميل لديه بطاقات دفع إلكترونية نشطة وفعالة مرتبطة بحسابه، كما يحق للعميل إدخال السحب بحساب واحد فقط.