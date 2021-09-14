كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم أعلنت عن بدء البرنامج الثاني لبرامج تنمية القدرات التسويقية للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمسؤول عن هذا البرنامج الوحدة التسويقية بالكلية ويسمى هذا البرنامج أخلاقيات المهنة حيث أن هذا البرنامج يحتوي على تدريبات مختلفة وهي أداره الأزمات والفساد الإداري وأداره فريق العمل تدريب مدونه السلوك الوظيفي، ومن خلال هذا التقرير سوف نلقي الضوء على البرنامج الثاني لتنمية القدرات التسويقية بجامعة الفيوم.

البرنامج الثاني لتنمية القدرات التسويقية بجامعة الفيوم

إعلان عن فتح البرنامج الثانى من برامج تنميه القدرات التسويقية في يوم الاحد الموافق ٥ من شهر سبتمبر 2021 الي يوم الاحد من الاسبوع التالي الموافق 12 من شهر سبتمبر لعام 2021 وهذا البرنامج سوف يتم فيه التديرب عبر تطبيق الزوم تحت رعايه رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه.

الدورات التدريبية بالبرنامج الثاني بكلية الخدمة الاجتماعية

اسماء الدورات التدريبيه التى سوف يتم مناقشاتها فى البرنامج لثانى الذي يعرف باخلاقيات المهنة وموعدها وتتمثل في:

• تدريب اداره الازمات وسوف يبدا يوم الاحد 5 من شهر سبتمبر لعام 2021.

• تدريب مكافحه الفساد الاداري وهيبدا يوم9/1 وينتهي يوم 7/9 لعام 2021.

• اداره فريق العمل يبدا يوم 9/8وينتهي يوم 9/9 لعام 2021.

• تدريب مدونه السلوك الوظيفي يبدا يوم السبت 11/9 وينتهي يوم الاحد 12/9.

جامعه الفيوم من ضمن تصنيفات التايمز البريطاني للافضل الجامعات العالمية

حصلت جامعه الفيوم على الترتيب 101 في التصنيف العالمي للتايمز البريطاني من ضمن 99 دوله مختلفه حيث إن قد حققت الجامعة ارتفاع عن العام الماضي في اربع معايبر وهم معيار (research) من9.1 الى 10.6، معيار( international outlook) من39.3 الى 41، معيار industry income 38.9 :34.7 ،معيار citations من 43 :49.4 وقد تم ظهور 23 جامعه مصريه والتصنيف التايمز البريطاني.