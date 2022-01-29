البرد خلص.. الأرصاد تُعلن عن موعد تحسن الأحوال الجوية وانتهاء الذروة

وضح مدير مركز التحليل والتنبؤات داخل هيئة الأرصاد الجوية معالي الدكتور محمود شاهين، بأن هناك تحسن بالأحوال الجوية الأيام القادمة، مع تراجع السُحب وارتفاع درجة الحرارة وستقل أيضًا فرص سقوط الأمطار، وقد وضح قائلًا “نودع شهر يناير وهو ذروة فصل الشتاء في مصر”.. لذا دعونا نوضح لكم موعد تحسن أحوال الطقس بالتفصيل.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وضح الدكتور محمد شاهين أثناء مداخلة هاتفية له مساء اليوم السبت على برنامج صالة التحرير الذي يتم إذاعته على قناة صدى البلد بأنه يتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية في مصر الأيام الخمسة القادمة، وسوف تكون درجة الحرارة تتراوح بين 16 وحتى 19 درجة مئوية، وقد وضح بأن نشاط الرياح سوف يظهر على السواحل الشمالية الغربية غدًا وكذلك محافظات الوجه البحري والقاهرة بالإضافة إلى مدن القناة، مع العلم أنه قد يصاحب ذلك رياح مثيرة للغبار والأتربة بالطرق الصحراوية، ولكن هذا الأمر لن تتأثر به القيادة بالسيارات أو حتى الأنشطة اليوم العادية، وتوقع سقوط أمطار غدًا بإذن الله على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية وسوف تكون من خفيفة لمتوسطة فقط ولن تكون غزيرة.

تحسن الأجواء في مصر

وضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الأجواء بمصر ستبدأ بالتحسن من بداية شهر فبراير القادم بإذن الله، وسوف تنتهي الذروة مع نهاية يناير الجاري، وسوف يكون الجو دافئ بالنهار على جميع أنحاء الجمهورية، ولكنه سيظل بارد بل شديد البرودة بالليل، مع احتمالية لتكون شبورة مائية تبدأ من ساعات الليل المتأخرة مستمرة للساعات الباكرة من الصباح، وبشكل عام سيكون الطقس هذا الأسبوع أفضل كثيرًا من الأسبوع الماضي، على الرغم نشاط الرياح وانخفاض نسب الرطوبة على غالبية المناطق بالجمهورية، وهذا الأمر الذي يجعل هناك نسبة برودة في الجو.