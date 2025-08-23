أخبار مصر

البحر غضبان.. مدينة مطروح تحذر المصطافين من نزول البحر وممارسة السباحة في هذه الشواطئ.. إيه الحكاية؟

أحمد مراد

وجهت مدينة مرسى مطروح تحذيراتها إلى جميع المصطافين والزائرين ومرتادي الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة بجميع الشواطئ المفتوحة لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها:

  • وجود سحب في مياه البحر.
  • الأمواج مرتفعة.
  • عدم استقرار البحر ووجود تيارات شديدة.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته مدينة مرسى مطروح، أمس الجمعة، وأوضحت أن الشواطئ الغير مسموح النزول بها هي: الأبيض، أم الرخم، عجيبة.

وتم التأكيد أيضا على عدم نزول البحر في المزارات المخصصة لأخذ الصور التذكارية فقط، وهي: كليوباترا، وصخرة ليلى مراد، وأشار البيان إلى الأماكن التي يمكن السباحة فيها، وهي: الليدو، ورومل، والعوام، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، ولم يذكر البيان المدة المحددة للتحذير من النزول في هذه الشواطئ.

وكان رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح قد أرسل إلى جميع المنتفعين من الشواطئ المذكورة يطالبهم بمنع الزائرين من السباحة والالتزام بالتعليمات،وضرورة إجراء المتابعة الميدانية.

 

أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


