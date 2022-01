الباحث أحمد خيري ينجح بالحصول على الماجستير في جامعة الفيوم في تعقيم الآثار

استطاع الباحث أحمد خيري محمد علي النجاح في الحصول على درجة الماجستير من جامعة الفيوم في كيفية تعقيم الآثار، وجاء بحثه بعنوان The Effectiveness of fumigation by Carbon dioxide and Nitrogen on the ancient Egyptian painted wooden objects وقد ناقش خيري من خلال البحث كيفية تأثير التعقيم بالتبخير على النماذج المصرية الأثرية الخشبية الملونة باستخدام غازي النيتروجين وثاني أكسيد الكربون.

ماجستير بجامعة الفيوم في تعقيم الآثار

أوضح الباحث أحمد خيري أن تلك الرسالة التي قام بمناقشتها كانت حلمًا جميلًا يراوده عن الحفاظ على الآثار من الكائنات الحياة الدقيقة والتلف الناجم عن الحشرات التي تقوم بالنخر في آثارنا العضوية وتأكل بها في صمت، وتؤدي بالضرورة إلى تلفها مع مرور الوقت، وقد تصل إلى اندثارها بالكامل.

جاءت رسالة أحمد خيري في التالي:

التعرف على كيفية تأثير استخدام الغازات الخاملة في تعقيم الآثار المصرية، وتلك الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين.

تأثير تلك الغازات على ألوان الآثار العضوية الخشبية.

تطرق خيري بالرسالة إلى آخر ما توصلت له الدراسات والأبحاث السابقة من نتائج حول التعقيم.

أوضح بالرسالة تاريخ التعقيم على مدار الأعوام.

أشار إلى أضرار المبيدات الحشرية على صحة الإنسان وعلى البيئة.

الجانب التجريبي بالبحث المقدم من الباحث أحمد خيري كانت به بعض النماذج التي تتشابه بالتركيب والتكوين بالأثر، قام من خلالها بعمل التجربة للتعرف على تأثير التعقيم بالغازات على الألوان.

