الامتحان ورقي فقط.. قرارات مهمة لوزير التربية والتعليم

قرر “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم المصري اليوم السبت عدة قرارات مهمة، اهمها تحويل الأمتحانات من الكترونية بنظام التابلت إلى امتحانات ورقية بالنسبة للصفيين الأول والثاني الثانوي وذلك في امتحانات نصف العام الدراسي 2021/2022 التى ستبدأ يومي السبت والأحد القادمين.

كما قرر ايضاُ ان المدارس هي من ستضع الأمتحانات كلآ على حده مع الألتزام بمعايير يحددها المركز القومي للأمتحانات والسماح للطلاب بأستخدام التابلت للوصول للكتب الألكترونية وايضاُ بنك المعرفة أون لاين.