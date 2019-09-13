الاعياد القبطية في مصر لعام 2020 م

بالتفصيل جميع لكل الاعياد والمناسبات القبطية باليوم والتاريخ خلال عام 2020الميلادي , أو 1736 / 1737 بالتاريخ القبطي .







تتميز السنة القبطية بوجود الكثير من الاعياد والمناسبات المسيحية على مدار العام وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل.

تعرف ايضاً : الأجازات والعطلات الرسمية في مصر 2020







أعياد المسيحيين 2020 في مصر

عيد الميلاد المجيد : الثلاثاء 7 يناير 2020 ( يوافق 28 كيهك 1736 ) .

عيد الختان : الاربعاء 15 يناير 2020 ( يوافق 6 طوبة 1736 ) .

عيد الغطاس : الاثنين 20 يناير 2020 ( يوافق 11 طوبة 1736 ) .

عرس قانا الجليل : الاربعاء 22 يناير 2020 ( يوافق 13 طوبة 1736 ) .

بدء صوم يونان : الاثنين 10 فبراير 2020 ( يوافق 2 أمشير 1736 ) .

فصح يونان : الخميس 13فبراير 2020 ( يوافق 5 أمشير 1736 )

دخول السيد المسيح الهيكل : الجمعة 15 فبراير 2020 ( يوافق 8 أمشير 1736 ).

أول الصوم الكبير ( بدء الصوم الأربعيني المقدس ) : الإثنين 24 فبراير 2020 ( يوافق 16 أمشير 1736 ) .

عيد ظهور الصليب المقدس : الخميس 19 مارس 2020 ( يوافق 10 برمهات 1736 ).

عيد البشارة المجيد : الثلاثاء 7 أبريل 2020 ( يوافق 29 برمهات 1736 ) .

ختام الصوم الأربعيني المقدس : الجمعة 10 ابريل 2020 ( يوافق 2 برمودة 1736 ).

سبت لعازر : السبت 11 ابريل 2020 ( يوافق 3 برمودة 1736 ).

أحد الشعانين : الأحد 12 إبريل 2020 ( يوافق 4 برمودة 1736 ) .

خميس العهد : الخميس 16 إبريل 2020 ( يوافق 8 برمودة 1736 ) .

الجمعة العظيمة : الجمعة 17 إبريل 2020 ( يوافق 9 برمودة 1736 ) .

سبت الفرح : السبت 18 ابريل 2020 ( يوافق 10برمودة 1736 )

عيد القيامة المجيد : الأحد 19 إبريل 2020 ( يوافق 11 برمودة 1736 ) .

شم النسيم : الاثنين 20 ابريل 2020 ( يوافق 12 برمودة 1736 ).

أحد توما : الأحد 26 ابريل 2020 ( يوافق 18 برمودة 1736 ) .

عيد الصعود : الخميس 28 مايو 2020 ( يوافق 20 بشنس 1736 ) .

دخول السيد المسيح مصر : الاثنين 1 يونيو 2020 ( يوافق 24 بشنس 1736 ) .

عيد العنصرة : الأحد 7 يونيو 2020 ( يوافق 30 بشنس 1736 ) .

أول صوم الرسل : الاثنين 8 يونيو 2020 ( يوافق 1 بؤونة 1736 ) .

عيد القديسين بطرس وبولس : الأحد 12 يوليو 2020 ( يوافق 5 أبيب 1736 ) .

أول صوم السيدة العذراء : الجمعة 7 أغسطس 2020 ( يوافق 1 مسرى 1736 ) .

عيد التجلي : الاربعاء 19 أغسطس 2020 ( يوافق 13 مسرى 1736 ) .

صعود جسد السيدة العذراء : السبت 22 أغسطس 2020 ( يوافق 16 مسرى 1736 ) .

النيروز – رأس السنة القبطية : الجمعة 11 سبتمبر 2020 ( يوافق 1 توت 1737 ) .

تذكار ظهور الصليب المقدس : الأحد 27 سبتمبر 2020 ( يوافق 17 توت 1737 ) .

بدء الصوم الميلادي : الاربعاء 25 نوفمبر 2020 ( يوافق 16 هاتور 1737 ) .