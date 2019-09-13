أخبار مصر

الاعياد القبطية في مصر لعام 2020 م

بواسطة محمد عبد الرازق 0

بالتفصيل جميع لكل الاعياد والمناسبات القبطية باليوم والتاريخ خلال عام 2020الميلادي , أو 1736 / 1737 بالتاريخ القبطي .



تتميز السنة القبطية بوجود الكثير من الاعياد والمناسبات المسيحية على مدار العام وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل.

تعرف ايضاً : الأجازات والعطلات الرسمية في مصر 2020



أعياد المسيحيين 2020 في مصر

  • عيد الميلاد المجيد :  الثلاثاء 7 يناير 2020 ( يوافق 28  كيهك 1736 ) .
  • عيد الختان : الاربعاء 15 يناير 2020 ( يوافق 6 طوبة  1736 ) .
  • عيد الغطاس : الاثنين 20 يناير 2020 ( يوافق 11 طوبة  1736 ) .
  • عرس قانا الجليل : الاربعاء 22 يناير 2020 ( يوافق 13 طوبة  1736 ) .
  • بدء صوم يونان : الاثنين 10 فبراير 2020 ( يوافق 2 أمشير  1736 ) .
  • فصح يونان : الخميس 13فبراير 2020 ( يوافق 5 أمشير 1736 )
  • دخول السيد المسيح الهيكل : الجمعة 15 فبراير 2020 ( يوافق 8 أمشير 1736 ).
  • أول الصوم الكبير ( بدء الصوم الأربعيني المقدس ) : الإثنين 24 فبراير 2020 ( يوافق 16 أمشير 1736 ) .
  • عيد ظهور الصليب المقدس : الخميس 19 مارس 2020 ( يوافق 10 برمهات 1736 ).
  •  عيد البشارة المجيد : الثلاثاء 7 أبريل 2020 ( يوافق 29 برمهات 1736 ) .
  • ختام الصوم الأربعيني المقدس : الجمعة 10 ابريل 2020 ( يوافق 2 برمودة 1736 ).
  • سبت لعازر : السبت 11 ابريل 2020 ( يوافق 3 برمودة 1736 ).
  • أحد الشعانين :  الأحد 12 إبريل 2020 ( يوافق 4 برمودة 1736 ) .
  • خميس العهد :  الخميس 16 إبريل 2020 ( يوافق 8 برمودة  1736 ) .
  • الجمعة العظيمة :  الجمعة 17 إبريل 2020 ( يوافق 9 برمودة  1736 ) .
  • سبت الفرح : السبت 18 ابريل 2020 ( يوافق 10برمودة 1736 )
  • عيد القيامة المجيد : الأحد 19 إبريل 2020 ( يوافق 11 برمودة 1736 ) .
  • شم النسيم : الاثنين 20 ابريل 2020 ( يوافق 12 برمودة 1736 ).
  • أحد توما : الأحد  26 ابريل 2020 ( يوافق 18 برمودة 1736 ) .
  • عيد الصعود : الخميس 28 مايو  2020 ( يوافق 20 بشنس 1736 ) .
  • دخول السيد المسيح مصر : الاثنين 1 يونيو 2020 ( يوافق 24 بشنس 1736 ) .
  • عيد العنصرة : الأحد 7 يونيو 2020 ( يوافق 30 بشنس 1736 ) .
  • أول صوم الرسل  : الاثنين 8 يونيو 2020 ( يوافق 1 بؤونة 1736 ) .
  • عيد القديسين بطرس وبولس :  الأحد 12 يوليو  2020 ( يوافق 5 أبيب 1736 ) .
  • أول صوم السيدة العذراء :  الجمعة  7 أغسطس 2020 ( يوافق 1 مسرى 1736 ) .
  • عيد التجلي :  الاربعاء 19 أغسطس 2020 ( يوافق 13 مسرى 1736 ) .
  • صعود جسد السيدة العذراء : السبت 22 أغسطس 2020 ( يوافق 16 مسرى 1736 ) .
  • النيروز – رأس السنة القبطية :  الجمعة 11 سبتمبر 2020 ( يوافق 1 توت 1737 ) .
  • تذكار ظهور الصليب المقدس : الأحد 27 سبتمبر 2020 ( يوافق 17 توت 1737 ) .
  • بدء الصوم الميلادي :  الاربعاء 25 نوفمبر 2020 ( يوافق 16 هاتور 1737 ) .

 



محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .



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