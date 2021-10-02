الاعترافات الكاملة للمتهم بالتحرش باليوتيوبر نادين شرارة في وسط البلد

وقعت اليوتيوبر نادين شرارة، ضحية للتحرش على يد شاب في منطقة وسط البلد خلال الساعات القليلة الماضية.

وتعود الواقعة إلى تربص أحد الشباب بالفنانة التشكيلية واليوتيوبر الشهيرة نادين شرارة، أثناء قيادته دراجة نارية، وحاولت الإمساك به بمساعدة المارة ولكنه تمكن من الهروب مسرعًا.

واستمعت نيابة قصر النيل لأقوال نادين شرارة، التي قامت بنشر فيديو عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتواجه به المتهم بالتحرش بها.

وأشارت نادين، إلى أن الأجهزة الأمنية تواصلت معها وتمكنت من ضبط المتهم في منطقة الساحل بروض الفرج.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال الأمن حيث أكد أنه لم يتعد على نادين بالضرب، ولكنه عاكسها لفظيًا فقط.

وأضاف المتهم بأنه كان يسير ليلًا في شارع القصر العيني، وعندما شاهدها أعجب بها وتحدث معها وهو يسير خلفها بدرجاته النارية، وعندما حاولت الإمساك به بمعاونة المارة تمكن من الهروب مسرعًا.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بعد مواجهته بالفيديو الذي نشرته نادين، وتداوله عدد كبير من الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.