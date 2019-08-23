الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2019 بالاسم عبر رابط الأكاديمية academy.moiegypt.gov.eg من هنا

الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2019 يبحث عنه كافة الطلبة وأولياء الأمور عبر محرك البحث الأشهر “جوجل”، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2019، حيث تم غلق باب التقديم لكلية الشرطة أمام الطلاب بمنتصف الأسبوع الماضي، ومن وقتها ويتسائل عدد من الطُلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019، عبر رابط academy.moiegypt، وقد أعلنت الأكاديمية عن أنها سوف تعلن أسماء المقبولة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ ويشغل باله، نعرض لكم في السطور القليلة القادمة تفاصيل الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019. فمعرفة النتيجة هو الموضوع الذي يشغل بال العيدين خلال هذه الفترة، حيث يبحث عنها العديد من الطلاب وأولياء الأمور بشغف شديد، بعد أن تم الخضوع للاختبارات اللازمة كما يبحثون عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2019.

الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019

يبحث عن النتيجة الكثير من الأشخاص عبر رابط الأكاديمية وهو academy.moiegypt.gov.eg بعد الإفصاح عنها بشكل رسمي، حيث ازداد البحث عنها في الآونة الأخيرة من خلال هذا الموقع بعد اعتماد نتائج اختبارات القبول دفعة جديد بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 يبحث عنها عدد من الأشخاص، أما عن شروط الالتحاق بكلية الشرطة فهي كالتالي:

شرط أن يكون الطالب مصري الجنسية لأب وأم مصريين وألا يكون حاصلا على جنسية أخرى. أن يكون الطالب حسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو جنائية. ألا يكون الطالب قد فصل تأديبيا وبشكل نهائي من الخدمة الحكومية. يجب ألا يكون الطالب متزوجا أو سبق له الزواج من قبل، كما يشترط عدم الزواج أثناء سنين دراسته بالكلية. ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن 22 عام يشترط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم اجتياز المتقدم لاختبارات كلية الشرطة وكذلك اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بالكلية بما لا يقل عن 50%

نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومى

نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومى هو ما يبحث عنه الطلاب، ونوضح لكم فيما يلي المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم بكلية الشرطة وهي: