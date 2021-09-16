الاستعلام عن مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2021 عبر منصة التضامن الاجتماعي بالخطوات

الاستعلام عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام، ومن هم المواطنين الذين يحق لهم الحصول على القيم المالية المختلفة الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، والعديد من التساؤلات الأخرى التي تدور في أذهاب المواطنين بجميع أنحاء مصر حول هذا الأمر، ولكن من خلال الأسطر التالية سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة فقط تابعوا معنا.

معاش تكافل وكرامة هو عبارة عن مكافأة مالية يتم تقدمها بشكل شهري من قبل الجهات المختصة في الحكومة لجميع المستفيدين، حيث يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء مصر، وهذا السبب الرئيسي وراء زيادة عمليات البحث عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة من قبل المواطنين الآخرين، حيث يرغب الكثير من المواطنين في الاستفادة من المكافأة المالية المُقدمة من قبل الجهات الحكومية عبر معاش تكافل وكرامة، على خلفية تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم التي قد لا تتحقق بسبب الصعوبات المادية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي فقط:

يتم ذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة التي كشفت عنها الجهات المعنية التابعة لبرنامج معاش تكافل وكرامة، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

1/ في بداية الأمر توجه إلى رابط موقع ” منصة التضامن الاجتماعي “.

2/ يتم التحويل على الفور إلى إدارة المعاشات.

3/ قم بملء كافة البيانات الخاصة بك كمستفيد مثل الاسم بالكامل وغيرها من المعلومات.

4/ يجب كتابة رقم الهاتف في المكان المخصص لذلك.

5/ قم بإدخال بيانات بطاقتك الشخصية وأهمها الرقم الوطني المكون من أربع عشر رقماً، قم بكتابة ذلك في الأماكن المخصصة لذلك.

6/ الآن قم بالضغط على استعلام.

يسعى الكثير من المواطنين للحصول على دعم برنامج التضامن والكرامة منذ شهر أغسطس الماضي 2021، حيث بلغ عدد المواطنين المتقدمين للحصول على فوائد البرنامج المالي نحو 30 ألف مواطن من فئة المسنين، و26 ألف مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن بشرط أن يبدأ التبادل في مختلف فروع البريد المصري في جميع المحافظات ابتداءً من يوم الأمس الأربعاء.

معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر الجاري:

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في تصريحات رسيمة خلال الساعات القليلة الماضية أن عملية صرف معاش التكافل والكرامة للمواطنين يتم وفقاً لبعض الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل ويمكن إيجاد تلك الشروط المتعلقة بالبرنامج المالي على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني، وتبدأ الوزارة في صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين من المواطنين ابتداءً من الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، وتبلغ قيمة المكافأة المالية 400 جنيه يتم صرفها بشكل شهري.