الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 برقم البطاقة عبر www.manpower.gov.eg وخطوات التسجيل من الموبايل

بات البحث عن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وخطوات التسجيل في منحة 1000 جنية أهم الكلمات البحثية عبر محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية منذ إعلان صرف منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي لجميع العاملين في قطاع العمالة اليومية ومن ليس لهم دخل ثابت والعاملين في قطاع الزراعه وتربية المواشي والدواجن بالإضافة إلى الباعه الجائلين وأصحاب الحرف والمهن وصغار المشتغلين وعمال التراحيل، كما تشمن منحة العمالة الغير منتظمة قراء القرآن الكريم والمحفظين وخدام الكنيسه، وسوف نعرض لكم في هذا التقرير خطوات التسجيل والاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة من خلال هذا التقرير.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023

اكدت وزارة القوي العاملة البدء في صرف منحة جديدة من منحة العمالة الغير منتظمة والتي قد تم البدء في صرفها خلال فترة الكورونا لجميع العاملين في قطاع العمالة اليومية لتقديم الدعم لهم لمواجهة التحديات وأعباء الحياة وتم صرف المنحة على مرحلتين كل مرحلة تم صرفها على ثلاث دفعات وكانت قيمه المنحة 500 جنية، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال صرف منحة الف جنيه وانشاء صندوق الطوارئ لاعانه العاملين في العمالة الغير منتظمة ويكون تابع إلي وزارة القوي العاملة، فضلا عن طرح شهادة أمان للتأمين على الحياة وإصابات العمل للعاملين بالقطاعات السابق ذكرها، ومن المؤكد أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمواطنين الذين سيتم قبولهم في صرف المنحة تتضمن موعد ومكان صرف منحة 1000 جنية.

لينك تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة والعاملين في الفئات التي تم عرضها في بداية التقرير إتباع الخطوات التالية :