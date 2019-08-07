الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 عبر البوابة الحكومة المصرية

تم إضافة خدمة إلكترونية جديدة لخدمات مخالفات المرور المصرية ومخالفات الرخص المصرية، حيث أصبح من الممكن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً طبقاً للقانون كما أنه أيضاً أصبح من الممكن سداد قيمة المخالفات إلكترونياً، حيث أصبح من السهل معرفة المخالفات المرورية عن طريق وضع رقم الرخصة وبيانات اللوحة في مصر،حيث تم توفير هذه الخدمة من أجل حرية المواطنين وتوفير الوقت والجهد لهم.

مخالفات المرور المصرية

حيث تم توفير هذه الخدمة في كل المحافظات دون الذهاب لموقع المخالفة فأصبح من السهل سدادها عبر الأنترنت عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها في بوابة الحكومة المصرية، فأصبح لكل شخص إمكانية الدخول على هذا الموقع وسداد ثمن المخالفة،حيث يتم التعرف على ثمن المخالفة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

الدخول على بوابة الحكومة المصرية. اختيار رابط الخدمات المرورية. القيام باختيار نوع اللوحات المعدنية التي ترغب في القيام بالبحث عنها سواء حروف أرقام أو حروف وأرقام معاً. إدخال رقم الرخصة ورقم اللوحات الفنية. بعد ذلك يتم الضغط على نهائي المخالفات. بعد ذلك سيتم فتح النافذة التي ستظهر فيها قيمة الغرامات وكل الرسوم المطلوب سدادها على الفور.

حيث أن خدمات المرور المصرية عبر بوابة الحكومة المصرية أصبحت تقدم لكم العديد الخدمات التي من ضمنها الاستعلام عن كافة مخالفات الرخص والقيادة والعمل على متابعة كل ذلك الأمور إلكترونياً.