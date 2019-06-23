الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية المصرية الالكترونى

موقع بوابة وزارة الداخلية الإلكتروني المصري، يقدم لجميع السائقين الذين يمتلكون سيارات خدمة الاستعلام عن مخالفات المرورية برقم المخالفة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، حيث يمكن لجميع أصحاب المركبات معرفة مخالفات السير أثناء القيادة بكل سهولة بدون الذهاب للمرور، حيث توفر هذه الخدمة الوقت والجهد لجميع المواطنين في معرفة قيمة الغرامات المالية .

تتلخص تفاصيل مخالفات المرور في مصر، في عدم وضع حزام الأمان، أو التحدث في الموبايل أثناء القيادة، أو قيادة السيارة بسرعة تخالف الطريق، حيث يجب على جميع أصحاب السيارات الالتزام من اجل الحفاظ على امن وسلامة المواطنين السائرين فيجب الالتزام بقوانين المرور التي فرضتها الوزارة علي جميع أصحاب المركبات، عبر بوابة الحكومة المصرية على شبكة الأنترنت يمكنكم استعلام مخالفات المرور في مصر الكترونيا .

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر

البوابة الإلكترونية الخاصة ببوابة الحكومة المصرية، هي التي تقدم خدمة مخالفات رخص المركبات والقيادة، كما يمكن متابعة الطلبات إلكترونيا عبر شبكة الأنترنت، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي خدمات نيابات المرور ، من ثم يقوم المستعلم بكتابة البيانات المطلوبة منه بداخل الموقع الإلكتروني، كما هو موضح بالصورة التالية .

كما هو موضح بالصورة السابقة، يرجي على صاحب السيارة اختيار خدمة مخالفات رخص المركبات، من ثم سوف يحولك النظام الإلكتروني بإدخال حروف وأرقام استعلام عن المخالفات الكترونيا، من ثم يضغط على أيقونة إجمالي المخالفات، بالإضافة لكتابة رقم الرخصة الخاصة بك، بعدها سوف تظهر جميع القائمة الخاصة بالمخالفات المرورية .

موقع وزارة الداخلية المصرية الإلكتروني

بعد الانتهاء من أدخال بيانات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الرخصة، سوف تظهر كافة الغرامات التي يجب سدادها، حيث يمكنكم الذهاب إلي أدارات المرور المنتشرة بداخل جمهورية مصر العربية، وحتي لا يطبق قانون المرور الجديد علي جميع مخالفي نظام وزارة الداخلية .

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