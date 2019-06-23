الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية المصرية الالكترونى

موقع بوابة وزارة الداخلية الإلكتروني المصري، يقدم لجميع السائقين الذين يمتلكون سيارات خدمة الاستعلام عن مخالفات المرورية برقم المخالفة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، حيث يمكن لجميع أصحاب المركبات معرفة مخالفات السير أثناء القيادة بكل سهولة بدون الذهاب للمرور، حيث توفر هذه الخدمة الوقت والجهد لجميع المواطنين في معرفة قيمة الغرامات المالية .
تتلخص تفاصيل مخالفات المرور في مصر، في عدم وضع حزام الأمان، أو التحدث في الموبايل أثناء القيادة، أو قيادة السيارة بسرعة تخالف الطريق، حيث يجب على جميع أصحاب السيارات الالتزام من اجل الحفاظ على امن وسلامة المواطنين السائرين فيجب الالتزام بقوانين المرور التي فرضتها الوزارة علي جميع أصحاب المركبات، عبر بوابة الحكومة المصرية على شبكة الأنترنت يمكنكم استعلام مخالفات المرور في مصر الكترونيا .
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر
البوابة الإلكترونية الخاصة ببوابة الحكومة المصرية، هي التي تقدم خدمة مخالفات رخص المركبات والقيادة، كما يمكن متابعة الطلبات إلكترونيا عبر شبكة الأنترنت، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي خدمات نيابات المرور ، من ثم يقوم المستعلم بكتابة البيانات المطلوبة منه بداخل الموقع الإلكتروني، كما هو موضح بالصورة التالية .
كما هو موضح بالصورة السابقة، يرجي على صاحب السيارة اختيار خدمة مخالفات رخص المركبات، من ثم سوف يحولك النظام الإلكتروني بإدخال حروف وأرقام استعلام عن المخالفات الكترونيا، من ثم يضغط على أيقونة إجمالي المخالفات، بالإضافة لكتابة رقم الرخصة الخاصة بك، بعدها سوف تظهر جميع القائمة الخاصة بالمخالفات المرورية .
موقع وزارة الداخلية المصرية الإلكتروني
بعد الانتهاء من أدخال بيانات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الرخصة، سوف تظهر كافة الغرامات التي يجب سدادها، حيث يمكنكم الذهاب إلي أدارات المرور المنتشرة بداخل جمهورية مصر العربية، وحتي لا يطبق قانون المرور الجديد علي جميع مخالفي نظام وزارة الداخلية .
التعليقات
عايز اعرف المخالفات على السيارة ٨٩٣٤ص ق ا
اريد معرفه مخالفات شهر 2 سياره 263 ه ي م شكرا
٢٧٦ و ب و عايز اعرف المخالفات على الموتسيكل دا اشان انا هشتري وشكر
اريد الاستعلام عن مخالفات الرخصه 1401395 باسم احمد عصام احمد
رد نتيجه الاستعلام ان هذه الرخصه غير مسجله ع هذا النظام
كيف يمكن تسجيلها؟!
عايز اعرف عليها مخلفات ميزاته
٨٤٤٢
اريد ان اعرف هل يوجد مخالفات علي السياره رقم 4853
اريد الكشف عن مخالفات المرور الرقم
رأ 1844
اريد اعرف هل يوجد مخالفات عن السياره
استعلا
ات السياره
استعلام عن المخالفات السياره
٦٥٣١ص اب
عايز استعلم عن مخلفه السياره رقم 7361 ب م ا
عايز اعرف مخالفات السيارة
اريد معرفة هل يوجد مخالفات على السيارة أو لا مع جزيل الشكر
ل ر ل٥٦١
عايز اعرف المخالفات علي السيارة