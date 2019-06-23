الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2019 جميع الشركات بالاسم ورقم العداد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، تعمل شركات الكهرباء في جمهورية مصر العربية على التطوير من نفسها في تقديم خدماتها للمواطنين، حيث قامت الشركة المصرية القابضة لنقل وتوزيع الكهرباء بتقديم العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني والتي من الممكن أن يستغلها المواطنين لتوفير الوقت والجهد عن كاهلهم، ومن ضمن الخدمات الجديدة هو الاستعلام عن قيم فواتير الكهرباء إلكترونياً ودفعها من خلال أي مكان به فوري في مصر.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
كما يمكن قراءة العداد إلكترونياً من خلال إدخال القراءة الصحيحة لعداد الكهرباء الموجود بالمنزل من قبل المواطن. ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية قد قررت رفع دعم الغاز والكهرباء عن الفواتير الخاصة بهم تدريجياً في خلال مدة أقصاها 5 سنوات، وسيتم توزيع الكهرباء بالقيمة الفعلية بدون دعم، وذلك ضمن رؤية الجمهورية لعام 2021.
رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار بأنه لم تستطع كل شركات الكهرباء من تفعيل خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونياً ولكن بعض الشركات فقط هم من قاموا بتفعيل الخدمة للمواطنين وهم:- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء. شركة القناة لتوزيع الكهرباء. شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء. شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
ويمكن للمناطق التابع لشركات الكهرباء السابقة بالاستعلام عن فواتير الكهرباء الخاصة بهم إلكترونياً من خلال الدخول لرابط وزارة الكهرباء التابع لمحافظتك وإدخال البيانات المطلوبة:-
- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
- شركة شمال الدلتا
- شركة جنوب الدلتا
- شركة القناة لتوزيع الكهرباء
- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
- شركة مصر الوسطي
- شركة شمال القاهرة
تحديث: من خلال الروابط المرفقة بالأعلي يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك بكل سهولة عبر رابط الشركة التابعة لك.
التعليقات
يا جماعه انتو بتشتغلونا ولا ايه لاا عاوزين تيجو تحضلو فلوس الكهربا ولا عاوزينا نستعلم ولا ندفع عشان تعرفو تسرقو كويس
الموقع غير فعال اكيد السبب علشان يعرفوا يسرقوا كويس
لاتوجد مواقع تعمل لا للاستعلام و لا للدفع
ياحضرات المحترمين .. أيها السادة المسئولين عن الوزارة وعن الموقع وعن البرنامج.. متي نتوقع الحصول علي بيانات فصحيحة ؟ وأنتم تطالبون الشعب بالثقة في مؤسسات الدولة وفي البيانات والمعلومات الصادرة منها ، أحري بكم أن تقدم بيانات صحيحة لكي نبادلكم الثقه .. نفذت جميع الخطوات بشكل دقيق متوقعا أن أحصل علي إيجابه ، لكن للأسف لا إجابه .. هل فرغت مصر من متخصصين مدربين للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ؟
مابين ونصابين زي بتوع الحزب الوطني والمحليات الخايبين والمراسلين شمال القاهرة كان من قبل به كل الفروع منذ ثلاث سنوات أصبح مصر الجديدة فقط يعني التغير الأسوأ
ايه الفشل المذري ده – والله عيب عليكم – ايه الفشل ده
حراميه ميه في الميه
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لمنطقة مدينة نصر لايوجد لها اختيار ضمن اختيارات الموقع
كل المواقع مش شغالة
لاجدوي من معرفه الفواتير والموقع مش شغال
انا عايز اعرف ازي تصحح قراء العداد
انا اريد ان ادخل قراءة العداد وكذلك الاستعلام عن الفاتورة ولكن الصفحة لا تفتح ماذا افعل
أريد استعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر محافظه سوهاج ارجو الرد
خاستعلام عن الفاتورة برقم العداد أو رقم اللوحة
انا معنديش فاتوره كهرباء
شركة القناة مش شغالة لية على طول الموقع مقفول
ازاي اعرف رقم العداد
موقع كهرباء مصر الوسطى مش شغال ليه؟
كيف استعلم عن فاتورة كهربائي في كهرباء شمال الدلتا
اريد تسهيل للحصول علي بيانات للحصول علي استعلام الفواتير
واضح انه شركة القناة للكهرباء محافظة الاسماعيلية رافضين الخدمة علي النت وعند محاورتهم افادوا بان هذا الامر يحدث لهم مشاكل لاختلاف المبالغ في النت عن الحقيقية. اكيد كلام سخيف فان التليفونات تحصل وتعلن الفواتير ولا يحدث مشاكل
عايزين الدفع بالبركه عشان رصيدهم يزيد وينفخوالناس على الهادى
معرف الفاتورة
كل مواقع معرفة فاتورة الكهرباء لاتعمل بشكل سوى وكلها لاتقبل البيانات المدخلة من واقع الفواتير الفعلية وكلها تعطيك اما الرقم غير كامل أو البيانات غير صحيحة
قراءه العداد
كيف استعلم عن حسابي في شركه كهرباء جنوب الدلتا