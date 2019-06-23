الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2019 جميع الشركات بالاسم ورقم العداد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، تعمل شركات الكهرباء في جمهورية مصر العربية على التطوير من نفسها في تقديم خدماتها للمواطنين، حيث قامت الشركة المصرية القابضة لنقل وتوزيع الكهرباء بتقديم العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني والتي من الممكن أن يستغلها المواطنين لتوفير الوقت والجهد عن كاهلهم، ومن ضمن الخدمات الجديدة هو الاستعلام عن قيم فواتير الكهرباء إلكترونياً ودفعها من خلال أي مكان به فوري في مصر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

كما يمكن قراءة العداد إلكترونياً من خلال إدخال القراءة الصحيحة لعداد الكهرباء الموجود بالمنزل من قبل المواطن. ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية قد قررت رفع دعم الغاز والكهرباء عن الفواتير الخاصة بهم تدريجياً في خلال مدة أقصاها 5 سنوات، وسيتم توزيع الكهرباء بالقيمة الفعلية بدون دعم، وذلك ضمن رؤية الجمهورية لعام 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار بأنه لم تستطع كل شركات الكهرباء من تفعيل خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونياً ولكن بعض الشركات فقط هم من قاموا بتفعيل الخدمة للمواطنين وهم:- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء. شركة القناة لتوزيع الكهرباء. شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء. شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

ويمكن للمناطق التابع لشركات الكهرباء السابقة بالاستعلام عن فواتير الكهرباء الخاصة بهم إلكترونياً من خلال الدخول لرابط وزارة الكهرباء التابع لمحافظتك وإدخال البيانات المطلوبة:-

تحديث: من خلال الروابط المرفقة بالأعلي يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك بكل سهولة عبر رابط الشركة التابعة لك.

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