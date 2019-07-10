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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونياً في مصر وتعريفة الكهرباء الجديدة

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونياً في مصر وتعريفة الكهرباء الجديدة
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتعريفة الكهرباء الجديدة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بات أمر يهم كل منزل مصري، حيث يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن طريقة سهلة وسريعة لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء، وخاصةً بعد إصدار قرار بزيادة أسعار الكهرباء والشرائح، والإعلان عن رفع الدعم بشكل تدريجي عن الطاقة والمحروقات خلال ثمان سنوات، ثم رفع الدعم نهائياً عام 2021، ويأتي ذلك في إطار التخفيف على المواطنين الآثار الناتجة عن الإصلاح الإقتصادي التي تقوم به الدولة، وحرصاً من الدولة على ألا تؤثر الزيادة على مستوى دخل المواطن، وحول الاستعلام عن فاتورة الكهرباء موضوعنا اليوم.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يُمكن الإستعلام عن قيمة إستهلاك فاتورة الكهرباء من خلال إدخال رقم العداد على موقع وزارة الكهرباء، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

  • أولًا عليك الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء عبر الضغط على اسم الموقع.
  • بعد ظهور الصفحة الرئيسية للموقع، قم بتحديد القطاع التابع له أي (المحافظة التابع لها منزلك أو نشاطك).
  • ثم إختار الفرع التابع له أي (المدينة أو المركز الموجود به منزلك أو محل عملك).
  • بعد ذلك قم بكتابة رقم الإشتراك المُكون من 10 أرقام في الخانة المخصصة لذلك.
  • إضغط على خيار (إظهار الفاتورة).
  • ستلاحظ ظهور قيمة آخر فاتورة كهرباء، وفي حالة الرغبة في الإستعلام عن فاتورة الكهرباء السابقة، يتم الضغط على زر (فاتورة سابقة).
  • في حالة عدم ظهور الفاتورة، يُمكنك الإستعلام من جديد، وإدخال الفرع وكتابة رقم الإشتراك مرة أخرى بشكل صحيح.

تعريفة الكهرباء الجديدة

حددت وزارة الكهرباء التعريفة الجديدة لمعدل إستهلاك الكهرباء شهرياً، وهي كالآتي:

الشريحةالسعر بعد الزيادةالسعر قبل الزيادة
من صفر-50 كيلو وات

من 51-100 كيلو وات

من 101-200 كيلو وات

من 201-350 كيلو وات

من 351-650 كيلو وات

من651-1000كيلو وات

من 0-1000 كيلو وات

سعر الكيلو 30 قرش

سعر الكيلو 40 قرش

سعر الكيلو 50 قرش

سعر الكيلو 82 قرش

سعر الكيلو 100 قرش

سعر الكيلو 140 قرش

يمنعوا من الحصول على الدعم وسعر الكيلو 145 قرش

سعر الكيلو 22 قرش

سعر الكيلو 30 قرش

سعر الكيلو 36 قرش

سعر الكيلو 70 قرش

سعر الكيلو 90 قرش

سعر الكيلو 135 قرش

سعر الكيلو 145 قرش

معرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال قراءة العداد

يُمكن لأي شخص معرفة قيمة إستهلاك الكهرباء من خلال قراءة العداد المنزلي، وتتحدد قيمة الفاتورة تبعاً لقراءة العداد بالطريقة التالية:

معدل الإستهلاكقيمة الفاتورة
50 كيلو وات12 جنيهًا
100 كيلو وات28 جنيهًا
250 كيلو وات118 جنيهًا
300 كيلو وات153 جنيهًا
350 كيلو وات188 جنيهًا
400 كيلو وات237 جنيهًا
450 كيلو وات237 جنيهًا
500 كيلو وات327 جنيهًا
550 كيلو وات372 جنيهًا
600 كيلو وات417 جنيهًا
650 كيلو وات462 جنيهًا
700 كيلو وات539.5 جنيهًا
750 كيلو وات607 جنيهات
800 كيلو وات674.5 جنيه
900 كيلو وات809.5 جنيه
950 كيلو وات877 جنيهًا
1000 كيلو وات944.5 جنيه

في حال كان لديكم اي استفسارات حول الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو تعريفة الكهرباء الجديدة يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنساعدكم في حلها بإذن الله.

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عن الكاتب

آية الأباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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