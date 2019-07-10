الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونياً في مصر وتعريفة الكهرباء الجديدة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بات أمر يهم كل منزل مصري، حيث يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن طريقة سهلة وسريعة لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء، وخاصةً بعد إصدار قرار بزيادة أسعار الكهرباء والشرائح، والإعلان عن رفع الدعم بشكل تدريجي عن الطاقة والمحروقات خلال ثمان سنوات، ثم رفع الدعم نهائياً عام 2021، ويأتي ذلك في إطار التخفيف على المواطنين الآثار الناتجة عن الإصلاح الإقتصادي التي تقوم به الدولة، وحرصاً من الدولة على ألا تؤثر الزيادة على مستوى دخل المواطن، وحول الاستعلام عن فاتورة الكهرباء موضوعنا اليوم.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يُمكن الإستعلام عن قيمة إستهلاك فاتورة الكهرباء من خلال إدخال رقم العداد على موقع وزارة الكهرباء، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد ظهور الصفحة الرئيسية للموقع، قم بتحديد القطاع التابع له أي (المحافظة التابع لها منزلك أو نشاطك).

ثم إختار الفرع التابع له أي (المدينة أو المركز الموجود به منزلك أو محل عملك).

بعد ذلك قم بكتابة رقم الإشتراك المُكون من 10 أرقام في الخانة المخصصة لذلك.

إضغط على خيار (إظهار الفاتورة).

ستلاحظ ظهور قيمة آخر فاتورة كهرباء، وفي حالة الرغبة في الإستعلام عن فاتورة الكهرباء السابقة، يتم الضغط على زر (فاتورة سابقة).

في حالة عدم ظهور الفاتورة، يُمكنك الإستعلام من جديد، وإدخال الفرع وكتابة رقم الإشتراك مرة أخرى بشكل صحيح.

تعريفة الكهرباء الجديدة

حددت وزارة الكهرباء التعريفة الجديدة لمعدل إستهلاك الكهرباء شهرياً، وهي كالآتي:

الشريحة السعر بعد الزيادة السعر قبل الزيادة من صفر-50 كيلو وات من 51-100 كيلو وات من 101-200 كيلو وات من 201-350 كيلو وات من 351-650 كيلو وات من651-1000كيلو وات من 0-1000 كيلو وات سعر الكيلو 30 قرش سعر الكيلو 40 قرش سعر الكيلو 50 قرش سعر الكيلو 82 قرش سعر الكيلو 100 قرش سعر الكيلو 140 قرش يمنعوا من الحصول على الدعم وسعر الكيلو 145 قرش سعر الكيلو 22 قرش سعر الكيلو 30 قرش سعر الكيلو 36 قرش سعر الكيلو 70 قرش سعر الكيلو 90 قرش سعر الكيلو 135 قرش سعر الكيلو 145 قرش

معرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال قراءة العداد

يُمكن لأي شخص معرفة قيمة إستهلاك الكهرباء من خلال قراءة العداد المنزلي، وتتحدد قيمة الفاتورة تبعاً لقراءة العداد بالطريقة التالية:

معدل الإستهلاك قيمة الفاتورة 50 كيلو وات 12 جنيهًا 100 كيلو وات 28 جنيهًا 250 كيلو وات 118 جنيهًا 300 كيلو وات 153 جنيهًا 350 كيلو وات 188 جنيهًا 400 كيلو وات 237 جنيهًا 450 كيلو وات 237 جنيهًا 500 كيلو وات 327 جنيهًا 550 كيلو وات 372 جنيهًا 600 كيلو وات 417 جنيهًا 650 كيلو وات 462 جنيهًا 700 كيلو وات 539.5 جنيهًا 750 كيلو وات 607 جنيهات 800 كيلو وات 674.5 جنيه 900 كيلو وات 809.5 جنيه 950 كيلو وات 877 جنيهًا 1000 كيلو وات 944.5 جنيه

في حال كان لديكم اي استفسارات حول الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو تعريفة الكهرباء الجديدة يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنساعدكم في حلها بإذن الله.