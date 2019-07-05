الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر موقع شركة بتروتريد وطريقة سدادها الكترونيا

نقدم لكم اليوم كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الكترونيا في جمهورية مصر العربية، طبقاً لموقع شركة بترويد، حيث يمكن عبر الموقع حساب استهلاك الغاز، وأيضاً الاستعلام عن فواتير الغاز 2019، كما نعلم جميعا أنه في إطار حرص الحكومة على وقت وجهد المواطن، تم تطوير طرق الدفع أيضاً دون الحاجة للذهاب إلي مقر الشركة، حيث يمكنكم سداد الفاتورة عبر خدمة فوري أو أمان.

فاتورة الغاز

كثير منا يسأل عن كيفية معرفة فاتورة الغاز من خلال قراءة عداد الغاز، يمكن الاطلاع علي الفاتورة من خلال الاستعلام عنها في موقع شركة بتروتريد شركة البترول والغاز الطبيعي التي عملت علي توفير الراحة للمواطنين من خلال إنشاء موقع تستطيع من خلاله الاستعلام عن فاتورة الغاز .

الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد، عن طريق إحضار إيصال الدفع مسبقا للغاز الطبيعي، من خلال موقع شركة بتروتريد ثم قم بإدخال المتطلبات الظاهرة أمامك وتكون البيانات عبارة عن فرع الشقة، والعمارة ، ثم بعد ذلك قم بالضغط على زر اعرض الفواتير لتتعرف على الفاتورة الخاصة بك.

كما قامت شركة الخدمات التجارية البترولية بمصر بإنشاء تطبيق إلكتروني حتي يستطيع جميع المواطنين المشاركة عن طريق هواتفهم الذكية، حيث يمكنك تحميله علي جهاز الخاص بك وذلك لعدم تراكم الفواتير وعدم الاستطاعة دفعها ومعرفتها بشكل إلكتروني.

دفع فاتورة الغاز الكترونياً

كما ان الشركة عملت علي توفير الدفع الالكتروني، في حالة رغبة العميل دفع الفواتير إلكترونيا عليه إتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع السداد الالكتروني.

اولا إنشاء حساب جديد، أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب، باستخدام البريد الإلكتروني، وكلمة مرور خاصة بك.

انقر على اختيار”فاتورة الغاز”، من القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية للسداد.

قم باختيار المنطقة التي تسكن بها.

قم بإدخال رقم هاتفك، والكود الخاص داخل فاتورة الغاز.

ثم ادخل البيانات الخاصة ببطاقة الائتمانية أو الدفع من خلال فوري وفي نهاية العملية تظهر رسالة أنها تمت بنجاح.