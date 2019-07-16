الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2019 وطرق دفعها من رابط موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

يترقب عملاء المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو في العام الحالي، حيث من المقرر صدور جميع فواتير الهاتف المنزلي في منتصف شهر شهر يوليو المقبل، اذ تكون الفاتورة متاحة للسداد الإلكتروني علي موقع المصرية للاتصالات، يذكر أن عدد العملاء في خدمات الهاتف الأرضي قد وصل إلى عشرة مليون مشترك منذ افتتاح المؤسسة.

تقدم المصرية للاتصالات خدمات عديدة غير خدمة التليفون المنزلي ومنها ( الأنترنت المنزلي – التليفون المحمول – استضافة المواقع )، حيث تعتبر المصرية للاتصالات من أكبر المؤسسات التي تختص بالاتصالات وتقنية البيانات في الشرق الأوسط، كما لديها أضخم سعة تحميلية في خدمة الأنترنت الثابت ADSL.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

نوضح لكم موعد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو، تصدر فاتورة التليفون الأرضي أربعة مرات أثناء العام في أشهُر ( شهر يناير – ابريل – شهر يوليو – اكتوبر )، حيث تصدر في يوم 15 من هذه الاشهر، مثلما يذكر أن الأيام الفائتة ترددت إشاعات بشأن إلغاء فترة سماح خدمات المصرية للاتصالات، ولكن أصدرت المؤسسة إخطار تنفي ما تردد من الشائعات، حيث هناك شهرين فتره سماح الهاتف الأرضي كما كانت من قبل.

يمكن البحث والاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات من هنا، حيث تقوم بإدخال رقم الهاتف المؤلف من سبعة أرقام مع كود المحافظة الذي تتبعها، وهكذا تقوم بالضغط علي عرض الفواتير، سوف تظهر لك فاتورة شهر يوليو مع الأشهُر الماضية.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات دفع كشف فاتورة التليفون عبر عدة أساليب مختلقة نوضحها لكم فيما يلي:

فروع المصرية للاتصالات

ماكينات فوري

ماكينات مصاري

ماكينات أمان

منافذ BEE

يمكن الدفع عبر الأنترنت بواسطة بطاقة الائتمان

يمكن الدفع عبر فروع البريد المصري

للاستعلام عن كشف حساب التليفون الارضي عن شهر تموز يرجي تفسير عدد التليفون المنزلي الكون من سبعة أرقام مع المحافظة التابع لها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي billing.te.eg

اقترب موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر يوليو 2019 عن طريق موقع المصرية للاتصالات، حيث من المنتظر صدور جميع الفواتير خلال منتصف الشهر الحالي، مع توفير عدة وسائل مختلفة لسدادها في إطار التوسع المستمر للمصرية للإتصالات في السوق المصري.

بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE، فى تحصيل فاتورة الهاتف الأرضى، الربع سنوية، لشهر يوليو 2019، ومن الممكن لعملاء الشركة الاستعلام عن فيمة فواتيرهم عن طريق الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت billing.te.eg الخاص بعرض الفواتير والاستعلام عنها.

كما تتيح الشركة العديد من منافذ الدفع لعملائها، فبخلاف منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، يمكن أيضاً دفع الفواتير من منافذ التحصيل التابعة لـ “فورى”، و”خدماتى”، و”Bee”، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وايضاً يمكن للعملاء دفع الفاتورة من بطاقات الائتمان الخاصة بهم مباشرةً عبر عبر الموقع الرسمى للشركة.

الشركة المصرية للاتصالات تم إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة “الشرقية للتلغراف”، اي أن عمرها الآن هو 165 عام تماماً، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876، وفى نفس عام افتتاحها أطلقت المؤسسة أول خط تلغراف يربط بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.

وظلت الخطوط الرابطة بين العاصمة والإسكندرية هى التلغراف، حتى قامت الشركة فى عام 1881 بإنشاء أول خط تليفون ثابت يربط بين القاهرة والإسكندرية، قبل أن تتوسع فى الربط بين باقي المحافظات عام 1883، حيث تم تمديد الخطوط الهاتفية لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.