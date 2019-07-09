الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد للسداد وطرق الدفع

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من أكثر الأمور التي يبحث عنها جميع المشتركين في شركة المصرية للاتصالات والتي أصبح اسمها وي مؤخراً، حيث تقوم شركة المصرية للاتصالات we، بإصدار فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاث شهور، وبالتالي يُمكن لجميع المشتركين الاستعلام عن الفاتورة في شهر يناير، شهر أبريل، شهر يوليه، شهر أكتوبر، فالشركة تعتبر من أهم وأكبر شركات الاتصال العالمية، وتقوم بتقديم مجموعة من الخدمات والعروض المتنوعة التي استطاعت جذب عدد كبير من العملاء في مختلف المحافظات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

حان موعد سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر يوليو، ولذلك وفرت الشركة المصرية للاتصالات خدمة إلكترونية على الموقع الرسمي الخاص بها للتعرف على قيمة الفاتورة بشكل سهل وسريع، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على موقع شركة المصرية للاتصالات عبر الضغط على اسم الموقع.

ثم أدخل كود المنطقة (أي كود المحافظة التابع لها التليفون الأرضي).

بعد ذلك قم بإدخال رقم التليفون المراد معرفة قيمة فاتورته.

في النهاية، اضغط على خيار (اظهر الفواتير).

ستلاحظ ظهور فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر يوليو، بالإضافة إلى فواتير الأشهر السابقة.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

يبدأ موعد سداد قيمة فاتورة شهر يوليو، يوم 15 يوليو، وتستمر الفترة المتاحة للدفع حتى يوم 15 أغسطس، ولا تقوم الشركة خلال هذه المدة بفرض غرامة تأخير على المشترك، وتتيح الشركة فترة السماح لمدة شهر، وبعد انتهاء الفترة المُحددة يتم قطع الخدمة، وفصل خط التليفون الأرضي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

توجد العديد من الطرق التي يُمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي، ومن أهم هذه الطرق:

الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقات الائتمانية مثل (الفيزا، الماستر كارد).

الدفع مباشرةً عن طريق السنترال.

الدفع من خلال موقع فوري، أو من خلال أي منفذ يقدم خدمات فوري.

الدفع عن طريق البريد المصري.

الدفع من خلال ماكينات ATM.

الدفع من خلال فروع شركة تي إي داتا.

مدة السماح قبل سداد فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت شركة المصرية للاتصالات فترة سماح قبل القيام بفصل خدمة التليفون الأرضي نهائياً عن المشترك، وتكون كالآتي:

فترة السماح: ومدتها شهر، ويتم تحديده من تاريخ إصدار الفاتورة، وفيه تتوفر خدمة الإرسال والاستقبال.

ومدتها شهر، ويتم تحديده من تاريخ إصدار الفاتورة، وفيه تتوفر خدمة الإرسال والاستقبال. فترة الاستقبال : ومدتها شهر، ويتم تحديده من تاريخ انتهاء مدة السماح، وفيه تتوفر خدمة الاستقبال فقط.

: ومدتها شهر، ويتم تحديده من تاريخ انتهاء مدة السماح، وفيه تتوفر خدمة الاستقبال فقط. الرفع المؤقت: تبدأ هذه الفترة من تاريخ انتهاء فترة الاستقبال، وتقوم الشركة برفع الخدمة بشكل مؤقت، بجانب فرض بعض المصروفات الإدارية على المشترك.

تقديم شكاوى المصرية للاتصالات

تتيح شركة المصرية للاتصالات خدمة العملاء، حيث يُمكن لجميع المشتركين من خلال هذه الخدمة الاتصال على الأرقام الآتية 111 أو 197777 لتقديم الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بخدمة التليفون الأرضي أو قيمة الفاتورة.