الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019 وطرق السداد وخطوات الاستعلام

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات «WE» ؛ وتتاح بدءا من 20 أكتوبر على الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات ، إذ إن الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي يبحث عنها الكثيرون على مدى السنة، وهي خدمة تقدمها المصرية للاتصالات we لجميع المشتركين في خدمة اشتراك التليفون الأرضي، ونوضح كيفية الاستعلام عن الفاتورة.







المصرية للاتصالات we

ويستطيع المشتركون في خدمة التليفون الأرضي التابعة لشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي للشهور الأربعة التي تظهر فيها، شهر يناير ، شهر أبريل ، شهر يوليو ، شهر أكتوبر ، ففاتورة التليفون الأرضي تظهر كل 3 شهور.







الاستعلام عن فاتورة التليفون

نشرح خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وهي كما يلي:

– الاستعلام عن الفاتورة يكون من خلال الدخول على رابط موقع شركة المصرية للاتصالات.

– واتباع جميع التعليمات المطلوبة إذ تطلب المصرية للاتصالات إدخال كود المنطقة (كود المحافظة التابع لها التليفون) ويتبع ذلك إدخال رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته.

– اضغط على زر (اظهر الفواتير) ، وهنا تقوم الصفحة بالتحميل لإظهار فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير ، فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر، أي الفواتير التي تم استخدامها على مدى الشهر والشهور السابقة.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي







يتاح للعميل المشترك مع المصرية للاتصالات we أن يقوم بسداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق عدة طرق منها:

سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال البطاقات الائتمانية مثل (فيزا – ماستر كارد) وهي خدمة إلكترونية خاصة بموقع الشركة المصرية للاتصالات we .

سداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق التوجه لأي سنترال للدفع.

سداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق فوري (Fawry) أو أي ماكينة لنفس الشركة (فوري) بمنافذ خدمات الشركة.

سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال “البريد المصري”.

مدة السماح قبل سداد فاتورة التليفون الأرضي

تسمح الشركة المصرية للاتصالات بمنح مدة معينة لسداد الفاتورة يتم بعد انتهائها فصل الخدمة عن المستخدم، وتكون كالتالي:

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم فترة سماح قبل فصل الخدمة بشكل نهائي عن المستخدم ويتم احتسابها كالتالي:

فترة السماح: تمنح المصرية للاتصالات فرصة شهر من تاريخ الفاتورة لسداد الفاتورة.

فترة الاستقبال: وهي شهر من تاريخ انتهاء فترة السماح؛ ويتم فيها استقبال المكالمات فقط وبعدها يتم فصل الخدمة، ولعودتها مرة أخرى يجب دفع مصروفات إدارية إضافية.

شكاوى المصرية للاتصالات

في حال وجود أي مشكلة أو سوء في الخدمة يمكن للعميل للمصرية للاتصالات أن يتقدم بشكوةى للشركة من خلال الموقع الخاص بالشركة (المصرية للاتصالات WE) أو الاتصال على الأرقام التالية:

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