الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم عبر موقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات

الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات على شبكة الأنترنت، يقوم بتقديم خدمة معرفة مواعيد سداد الفاتورة المنزلية لجميع المشتركين، حيث يمكن لجميع العملاء الاستفادة من خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية التابعة للشركة، والتي سوف نرفقها لحضراتكم بأسفل هذا المقال .

يبحث العديد من المشتركون عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، التي يوفرها الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن فاتورة النت برقم التليفون بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخري، لجميع المواطنين بكافة المحافظات على مستوي الجمهورية .

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

سوف نستعرض على حضراتكم كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، أولا يجب الولوج على البوابة الإلكترونية من خلال الدخول على الرابط التالي موقع الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن الفاتورة ، بعد الدخول على الرابط السابق ستجد بان النظام الإلكتروني يطلب منك كود المنطقة الخاصة بالمحافظة التي تعيش بها، بالإضافة لإدخال رثم التليفون الخاص بكم، كما هو موضح بالصورة التالية، ولمن يريد الاستعلام بالتليفون يرجي تعبئة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيح، من ثم تضغط على أيقونة اظهر الفواتير .

بعد الضغط على أيقونة اظهر الفواتير، سوف يحولك موقع الشركة المصرية للاتصالات لمعرفة الفاتورة على جميع القوائم السابقة والجديدة، التي ينبغي سدادها، قبل قطع الخدمة على التليفون الخاص بكم، وفي حالة انقطاع الخدمة، يرجي التوجه لدفع قيمة الفاتورة .

موقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات

البوابة الإلكترونية للشركة المصرية للاتصالات، أتاحت خدمة دفع الفواتير عن طريق خدمة فوري، وذلك من اجل التسهيل على جميع المواطنين المشتركين، حيث يعاني الألف من الوقوف في الطوابير الانتظار بداخل السنترالات المركزية المنتشرة بداخل المدن والمحافظات، فلذلك سهلت عليهم خدمة السداد الإلكتروني عبر المنافذ خدمات فوري للدفع من خلالها، وفي الختام خدمنا لحضراتكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بعالية، نتمنى بان يكون هذا المقال وافي الشرح .

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