 الاستعلام عن صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

صندوق التمويل العقاري، بيوفر خدمة جديدة يقوم باستخدامها العملاء الاستعلام عن صندوق التمويل العقارية باستخدام رقم البطاقة فقط، وتعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يلجأ إليها المصريون لكي يستعلموا عن صندوق التمويل العقاري الذين حصلوا عليها، وتتمثل في الكثير وحدات سكنية كثيرة وبمختلف أنواع المساحات.

صندوق التمويل العقاري



فسيتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الفائزين بالقرعة من أجل العمل على تكملة مراحل تقديم المستندات والقيام بدفع كل المستلزمات المالية سواء من رسوم أو غير ذلك، كما أنه من الجدير بالذكر أن قام الصندوق العقاري بفتح عملية التقديم الإلكتروني لكي يقوم كل مواطن مصري بالحصول على كراسة الشروط.

خدمات صندوق التمويل العقاري

حيث إن الصندوق العقاري يقوم بتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية وبأقل الأسعار فهو يتيح للشباب إمكانية الحصول على منزل يتناسب مع كل ظروفه المادية، فعلى الشباب الغير قادرين بشراء منزل الحصول على صندوق التمويل العقاري فهذا يتيح لهم إمكانية شراء منزل وبأسعار منخفضة.

الاستعلام عن صندوق التمويل العقاري



الدخول لموقع صندوق التمويل العقاري كتابة رقم البطاقة القومي. يتم الضغط على كلمة بحث.

كما أن هذا الصندوق يتميز بإعطاء الشباب الغير قادرين على شراء منزل فرصة التقسيط لباقي الأموال من ثمن الوحدة السكنية الحقيقة، فهو يقوم بسداد أول قسط بشكل كامل وفوري وبعد ذلك يقوم بتقسيط الأموال بما يتناسب معه.