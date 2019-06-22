 التخطي إلى المحتوى

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى عبر موقع صندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg

كتب ياسينفي آخر تحديث
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى عبر موقع صندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg
صندوق التمويل العقاري

الموقع الرسمي الخاص بصندوق التمويل العقاري اعلن عن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية، حيث يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى عبر البوابة الإلكترونية بكل سهولة وذلك من اجل استكمال باقي المراحل لكي يحصل الفائز على الوحدة السكنية الخاصة به طبقا للإعلان التابع إلي مشروع الإسكان الاجتماعي.

صندوق التمويل العقاري بين أعداد المتقدمين من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، ووفقا لترتيب الأولويات المُعلن عنها للمواطنين المتقدمين بالمدن التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة وفقا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث دعي رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري المواطنين المسجلين بالبوابة الإلكترونية الاستعلام عن صندوق التمويل العقاري برقم البطاقة القومية.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى

يمكن لجميع المتقدمين للحجز في المدن الجديدة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة أسماء الفائزين من خلال كتابة الرقم القومي، حيث يمكن لجميع المواطنين الحاجزين بالكراسات الدخول على الرابط التالي صندوق التمويل العقاري الاستعلام بالرقم القومى، لمعرفة حالة الطلب المقدم بكل سهولة.

المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي اعلن عن عدد المدن التي تم قبول المتقدمين في الوحدات المطروحة بجميع المدن والمحافظات المصرية، كما بين بان عن أعداد المواطنون بإجمالي بنحو اكثر من ثلاثون ألف مواطن حاجز بالإعلان الخاص بالصندوق .

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

ياسين

تعتبر مهنة الكاتب في موقع نجوم مصرية والذي يعتبر الموقع الأول عربيا، من اهم الهويات التي احبها ، فأنني أقوم يوميا باختيار اهم الأحداث الهامة التي احب أن أناقشها وأقوم بإعادة صياغتها، حيث لدي الخبرة في اختيار أفضل المقالات وبجميع المجالات سواء كانت البحثية أو الخبرية ، متابعينا في كل مكان حول العالم يمكنكم الوصول إلي الخبر في اسرع وقت ممكن بداخل هذا السرح الكبير ، نتمنى لكم وقت سعيد معانا .

التعليقات

  1. اسمي مدحت منير الشيخ حسين محمود
    قدمت في الاسكان الاجتماعي في اسوان ٢٠١١
    اتصل بي بنك التعمير والاسكان منذ عامين يعني في٢٠١٧ وطلب مني دفع المقدم وتقديم كافة الاوراق وبالفعل دفعت المقدم وقدمت جميع اوراقي وقام البنك بارسالها الى وزارة الاسكان شهر يوليو ٢٠١٧ ومنذ ذلك الوقت لم يتم التخصيص لي بالشقه وكل ما اتصل يقولو جاري التخصيص
    ومنذ شهر اتصلت بهم واخبروني ان اسمي غير مدرج تبع المنطبقين ولم اعرف السبب وحدث ذلك بتاريخ٢٧.٥.٢٠١٩
    على الرغم اني لم استلم اي وحده سكنيه من قبل وعلى الرغم اني دافع المقدم وجميع اوراقي سليمه ارجوكم ساعدوني لاستلام وحدتي السكنيه
    الرقم القومي هو٢٨٦٠٩٠١٠٢٠٦٢٩٤
    رقم الهاتف ٠١١٤٠٢٧٠٥٠٤
    ولكم جزيل الشكر

    رد

  2. 26610250101814
    ده رقمى القومى من يوم6/1/2019 روحت شركه الاسكان (الاولى)قلى افتح حساب فى بنك الاسكان وخلال 10 ايام هيتصل بك المندوب وهيتم التخصيص ودفع المبلغ الباقى وحتى الان لم يتم الرد ولا التخصيص

    رد

  7. انا مقدم علي وحده سكنيه بالاعلان العاشر وجالي رد انه تم الاستفاده برجاء مراجعة البيانات طرفكم حتي لا يتم حرماني من الشقه وقدمت تظلم من شهر ولم يتم الرد رقمي القومي 27205160103739

    رد

  9. من محافظة اسوان تقدمت بحجز وحده سكنيه فى عام 2011/3/16 وناس كثيره استلمت فى الصداقه وانا حتى الان لم يرسل ليا رد رحت بنك الاسكان والتعمير فى اسوان قالوا لى اسمك من المقبولين عند الاستاذ رمضان على النت قال لى اتصلى على 1188 اتصلت قالوا حدثى اوراقك حدثت الاوراق وديتها عند الاستاذ رمضان بعتها للقاهره بعد شهرين رحت البنك للاستاذ رمضان شاغ الاسم على النت قال الاسم نزل اتصلت بالصندوق او على النت دخلت على النت صندوق التمويل العقارى جءت رساله تقول (عفوا لايوجد طلب دعم للرقم القومى الذى تم ادخاله ) اعمل ايه ارجو من حضراتكم الرد ولكم جزيل الشكر رقم قومى 2630920180108

    رد

  10. السلام عليكم : لم يصلنى اى رسالة عن النتيجه وارسلت رساله على 3911 بالرقم القومى 27807162102021 والرد هذا الرقم غير مسجل واتصلت على 1188 كذا مرة يأخذوا رقم الموبايل ولم يتم الرد علية ومش عرفة اعمل اية ارجو الافادة موبايل 01115078664 .

    رد

  19. انا اسمي احمد محمدرشدي علي السيد دفعت المقدم 9000 ودفعت الاقساط كلها كل ما اتصل بصدوق التمويل يقولي لسه في مرحله السح الضوي وده رقمي01283666521

    رد

  22. تم الدخول علي موقع صندوق التمويل العقاري ولقيت بياناتي وقيمة الدعم ورسالة تفيد الطلب حاليا في قامت النتظار او عدم توافر وحدات سكنية ثم تغيرت الرسالة الي تم رفض تعليق طلبكم بسبب العميل غير مدرج ضمن المنطبقين عاوز اعرف هل اتقبلت ولا لقي

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.