الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى عبر موقع صندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg

الموقع الرسمي الخاص بصندوق التمويل العقاري اعلن عن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية، حيث يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى عبر البوابة الإلكترونية بكل سهولة وذلك من اجل استكمال باقي المراحل لكي يحصل الفائز على الوحدة السكنية الخاصة به طبقا للإعلان التابع إلي مشروع الإسكان الاجتماعي.
صندوق التمويل العقاري بين أعداد المتقدمين من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، ووفقا لترتيب الأولويات المُعلن عنها للمواطنين المتقدمين بالمدن التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة وفقا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث دعي رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري المواطنين المسجلين بالبوابة الإلكترونية الاستعلام عن صندوق التمويل العقاري برقم البطاقة القومية.
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى
يمكن لجميع المتقدمين للحجز في المدن الجديدة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة أسماء الفائزين من خلال كتابة الرقم القومي، حيث يمكن لجميع المواطنين الحاجزين بالكراسات الدخول على الرابط التالي صندوق التمويل العقاري الاستعلام بالرقم القومى، لمعرفة حالة الطلب المقدم بكل سهولة.
المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي اعلن عن عدد المدن التي تم قبول المتقدمين في الوحدات المطروحة بجميع المدن والمحافظات المصرية، كما بين بان عن أعداد المواطنون بإجمالي بنحو اكثر من ثلاثون ألف مواطن حاجز بالإعلان الخاص بالصندوق .
التعليقات
اسمي مدحت منير الشيخ حسين محمود
قدمت في الاسكان الاجتماعي في اسوان ٢٠١١
اتصل بي بنك التعمير والاسكان منذ عامين يعني في٢٠١٧ وطلب مني دفع المقدم وتقديم كافة الاوراق وبالفعل دفعت المقدم وقدمت جميع اوراقي وقام البنك بارسالها الى وزارة الاسكان شهر يوليو ٢٠١٧ ومنذ ذلك الوقت لم يتم التخصيص لي بالشقه وكل ما اتصل يقولو جاري التخصيص
ومنذ شهر اتصلت بهم واخبروني ان اسمي غير مدرج تبع المنطبقين ولم اعرف السبب وحدث ذلك بتاريخ٢٧.٥.٢٠١٩
على الرغم اني لم استلم اي وحده سكنيه من قبل وعلى الرغم اني دافع المقدم وجميع اوراقي سليمه ارجوكم ساعدوني لاستلام وحدتي السكنيه
الرقم القومي هو٢٨٦٠٩٠١٠٢٠٦٢٩٤
رقم الهاتف ٠١١٤٠٢٧٠٥٠٤
ولكم جزيل الشكر
26610250101814
ده رقمى القومى من يوم6/1/2019 روحت شركه الاسكان (الاولى)قلى افتح حساب فى بنك الاسكان وخلال 10 ايام هيتصل بك المندوب وهيتم التخصيص ودفع المبلغ الباقى وحتى الان لم يتم الرد ولا التخصيص
رجاء معرفه ليا شقه ام لا
29307262102731 باسم عبدالهادى قدمت اعلان تاسع واعلان عاشر
الاسمك صديق مصطفى
عبد العزيز
الاسمك صديق مصطفى
انا مقدم علي وحده سكنيه بالاعلان العاشر وجالي رد انه تم الاستفاده برجاء مراجعة البيانات طرفكم حتي لا يتم حرماني من الشقه وقدمت تظلم من شهر ولم يتم الرد رقمي القومي 27205160103739
انا عايز اعرف موقفي من الاعلان التاسع
الرقم القومي ٢٧٥٠٧٢١٢١٠١٠٧٨
من محافظة اسوان تقدمت بحجز وحده سكنيه فى عام 2011/3/16 وناس كثيره استلمت فى الصداقه وانا حتى الان لم يرسل ليا رد رحت بنك الاسكان والتعمير فى اسوان قالوا لى اسمك من المقبولين عند الاستاذ رمضان على النت قال لى اتصلى على 1188 اتصلت قالوا حدثى اوراقك حدثت الاوراق وديتها عند الاستاذ رمضان بعتها للقاهره بعد شهرين رحت البنك للاستاذ رمضان شاغ الاسم على النت قال الاسم نزل اتصلت بالصندوق او على النت دخلت على النت صندوق التمويل العقارى جءت رساله تقول (عفوا لايوجد طلب دعم للرقم القومى الذى تم ادخاله ) اعمل ايه ارجو من حضراتكم الرد ولكم جزيل الشكر رقم قومى 2630920180108
السلام عليكم : لم يصلنى اى رسالة عن النتيجه وارسلت رساله على 3911 بالرقم القومى 27807162102021 والرد هذا الرقم غير مسجل واتصلت على 1188 كذا مرة يأخذوا رقم الموبايل ولم يتم الرد علية ومش عرفة اعمل اية ارجو الافادة موبايل 01115078664 .
انا عايز اغير الدور بتاعي ايه المطلوب
انا عايز اعرف موقفي من الاعلان التاسع
محمد ابراهيم السيد 01157927575
اسماء المستوفين بالاعلان العاشر
انا بابحث بالرقم القومي بيقول هذا الرقم القومي غير موجود بالنظام
انا عايزه ابحث برقم القومي و مش عارفه
ياجماعة حد ممكن يفدنى انا اسمى من اللذين لهم الاولوية فى الاعلان التاسع ومفيش رسالة وصلتنى لحد الان
لو سمحتم عاوز اعرف موقفى عندكم ايه انا كنت مقدم فى اول اعلان
ورقمى القومى27903241800492
ممكن حد يعرفنا المسح الضوي هيخلاص امتا وده رقمي القومي27501140103455
انا اسمي احمد محمدرشدي علي السيد دفعت المقدم 9000 ودفعت الاقساط كلها كل ما اتصل بصدوق التمويل يقولي لسه في مرحله السح الضوي وده رقمي01283666521
لوسمحت كل ما استعلام علي الشقق بالرقم القومي يقولي عير مسجل علي النظام
٢٨٥٠١٢٧٢٣٠١٩٣٤
تم الدخول علي موقع صندوق التمويل العقاري ولقيت بياناتي وقيمة الدعم ورسالة تفيد الطلب حاليا في قامت النتظار او عدم توافر وحدات سكنية ثم تغيرت الرسالة الي تم رفض تعليق طلبكم بسبب العميل غير مدرج ضمن المنطبقين عاوز اعرف هل اتقبلت ولا لقي
نتائج الاعلان العاشر لو سمحت
ده رقم قومى 29305022401097 استفسار عن الاعلان العاشر رقم تليفون 01145010754
حاله الطلب للاعلان العاشر الرقم القومى٢٨٣٠٣١٠١٤٠٢٩٣١
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
27806172701414
عايز اعرف نتيجه الاعلان العاشر الرقم القومي 28408032101555 وشكرا
رد
هل تم قبول الطلبات في الإعلان العاشر ولا لِسَّه
انا مقدمه في الاعلان الثامن وعملت تظلم كذا مره ومفيش حد رد عليا واسمي نجلاء سيد مهني سعد ارجو الرد
انا عايزه اعرف موقفي من الاعلان الثامن وعملت تظلم كذا مره ومفيش حد رد عليا واسمي نجلاء سيد مهني سعد