الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى عبر موقع صندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg

الموقع الرسمي الخاص بصندوق التمويل العقاري اعلن عن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية، حيث يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى عبر البوابة الإلكترونية بكل سهولة وذلك من اجل استكمال باقي المراحل لكي يحصل الفائز على الوحدة السكنية الخاصة به طبقا للإعلان التابع إلي مشروع الإسكان الاجتماعي.

صندوق التمويل العقاري بين أعداد المتقدمين من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، ووفقا لترتيب الأولويات المُعلن عنها للمواطنين المتقدمين بالمدن التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة وفقا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث دعي رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري المواطنين المسجلين بالبوابة الإلكترونية الاستعلام عن صندوق التمويل العقاري برقم البطاقة القومية.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى

يمكن لجميع المتقدمين للحجز في المدن الجديدة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة أسماء الفائزين من خلال كتابة الرقم القومي، حيث يمكن لجميع المواطنين الحاجزين بالكراسات الدخول على الرابط التالي صندوق التمويل العقاري الاستعلام بالرقم القومى، لمعرفة حالة الطلب المقدم بكل سهولة.

المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي اعلن عن عدد المدن التي تم قبول المتقدمين في الوحدات المطروحة بجميع المدن والمحافظات المصرية، كما بين بان عن أعداد المواطنون بإجمالي بنحو اكثر من ثلاثون ألف مواطن حاجز بالإعلان الخاص بالصندوق .

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