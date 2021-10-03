الاستعلام عن الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة ببطاقة التموين الإلكترونية 2021 من خلال بوابة مصر الرقمية

يبحث الكثير من المواطنين في جميع أنحاء الدولة المصرية عن كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين، وما هي الأوراق أو المستندات المطلوبة لإتمام هذه العملية، بالإضافة إلى بعض الشروط التي يجب توافرها أيضا، وازدادت عمليات البحث على محركات جوجل الشهير خلال الساعات القليلة الماضية عن هذا الأمر بسبب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخير عن فتح باب التقديم لإضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين، وذلك وفقاً لبعض الشروط التي أعلنت عنها الوزارة أيضا.

إضافة الزوجة ببطاقة التموين 2021:

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخراً برئاسة الدكتور علي المصيلحي على توفير العديد من الخدمات على بطاقة التموين، والتي يحتاجها المواطن عند استخدام بطاقة التموين، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخراً عن فتح باب استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين، وبالفعل توجه الكثير من المواطنين من جميع أنحاء البلاد إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية لإضافة أبنائهم الجدد، حتى يتمكنوا من الاستفادة بشكل أفضل من خدمات توزيع السلع التموينية التي يتم توزيعها بشكل شهري من خلال بطاقة التموين الإلكترونية، حيث يتم توزيع سلع تموينية بشكل شهري مخصصة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخراً عن فتح باب إضافة الزوجة ببطاقة التموين الإلكترونية، وذلك من خلال ” بوابة مصر الرقمية “، أو عن طريق موقع دعم مصر، ومع العلم أيضا أن بوابة مصر الرقمية تقدم العديد من الخدمات التموينية للمواطنين، وجميعها يتم بشكل إلكتروني ومن ضمنها إضافة الزوجة المحرومة من منظومة الدعم إلى بطاقة تموين الزوج.

شروط إضافة الزوجة ببطاقة التموين 2021:

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لإضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

1/ أن تكون الإضافة لزوجة واحدة فقط.

2/ ألا تتعدى بطاقة تموين الزوج عن 4 أفراد.

3/ وتكون بطاقة تموين الزوج سارية.

4/ ألا تكون الزوجة مقيدة ببطاقة تموين أخرى غير بطاقة الزوج.

5/ يتم إضافة الزوجة المحرومة من الدعم على بطاقة تموين الزوج دون التقيد بدخل الأسرة.

الأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة ببطاقة التموين 2021: