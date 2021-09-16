الاستعلام عن الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة السيارة وكيفية استخراجها بالخطوات

في معظم الأحيان يحرص كل من يشتري سيارة جديدة على الذهاب إلى إدارة المرور حتى يتمكن من تسجيلها والأهم من ذلك يجب أن يستخرج رخصة له، في فترة من الفترات كانت معظم الإجراءات الخاصة باستخراج الرخصة في غاية الصعوبة وكان كل من يشتري سيارة جديدة يعلم تماماً أنه سيعاني بسبب الإجراءات الخاصة بتسجيل السيارة واستخراج الرخصة، ولكن مع تقدم وتطور البلاد إلى الأفضل أصبح كل شيء في غاية السهولة، حيث أصبحت كل تلك الإجراءات تتم بشكل سريع جداً ولكن يجب على صاحب السيارة الجديدة الالتزام بخطوات استخراج الرخصة وفقاً لما أكدته الحكومة المصرية، والجميع منا يعلم تماماً أنه في حالة عدم استخراج رخصة السيارة لن يتمكن صاحبها من التجول بها في الشوارع، والجميع منا يعلم أيضا أن استخراج الرخصة لا يتم بشكل مجاني حيث أن هناك بعض الرسوم التي يجب على صاحب السيارة أن يقوم بسدادها، لذلك من خلال الأسطر التالية سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

رسوم رخصة السيارة:

يعتقد الكثير من المواطنين أن رسوم استخراج رخصة السيارة ستكون كبيرة ومبالغ بها، ولكن في الحقيقة تبلغ الرسوم التي يجب دفعها 15 جنيهاً للحصول على طابع شرطة، و10 جنيهات لعمل اختبار الإشارات و20 جنيه لشراء نموذج 256 الذي يعتبر ضرورياً لاستخراج رخصة السيارة، إضافة إلى 615 خاصة برسوم الضريبة، وتشمل رسوم تنمية موارد الدولة ورسوم التأمين، ومبلغ 615 للخضوع للكشف الطبي الذي يتم من خلالها عمل اختبار فحص دم ونظر وباطنة، بالإضافة إلى تسديد مبلغ 105 رسوم لشراء استمارة بيانات، و35 جنيه لشراء ملف حافظة رخصة، وبهذا نكون قد انتهينا من كافة الرسوم المتعلقة باستخراج رخصة السيارة.

خطوات استخراج رخصة السيارة:

يجب على كل شخص يرغب في استخراج رخصة السيارة اتباع الخطوات التي أوضحتها إدارة المرور وجاءت على النحو التالي:

1/ يجب على صاحب السيارة الذهاب إلى وحدة المرور التابع لها، وذلك وفقاً لمحل الإقامة الموجود في البطاقة الشخصية.

2/ تقديم صورة ضوئية من البطاقة الشخصية بجانب حمل البطاقة نفسها أثناء استخراج الرخصة.

3/ عمل طلب نموذج 256 الموجه إلى إدارة المرور التابع لها بحسب مكان إقامتك.

4/ تقديم صورة من شهادة التخرج مع وجود الأصل في ملف التقديم على رخصة السيارة.

5/ تقديم 4 صور حديثة إلى الموظف المختص.

6/ الخضوع للكشف الطبي والحصول على شهادة طبية خاصة بالنظر والباطنة.