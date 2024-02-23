الاستعدادات النهائية لإعلان مجلس الوزراء عن الصفقة الاستثمارية الكبرى لتنمية مدينة رأس الحكمة

أنهى مجلس الوزراء استعداده للإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى لتنمية مدينة رأس الحكمة، وذلك بشراكة مع كيانات إماراتية كبرى بحسب ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس 22 فبراير، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة النقد الأجنبي، ضمن خطة الحكومة الإستراتيجية للتنمية العمرانية، جاء ذلك نقلاً عن موقع القاهرة 24 الإخباري.

الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى رأس الحكمة- المصدر: القاهرة 24 عبر فيسبوك

هذا وقد أكد مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع أمس الخميس أنه تم الاتفاق على شراكة مصرية إماراتية من أجل التنمية في منطقة رأس الحكمة، وسوف يتم توقيع العقود وإبرام الصفقة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية مساء اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير، كما يتم خلال توضيح كافة المعلومات المتعلقة بالصفقة وحجم التمويل، والعائد منها على الاقتصاد المصري.

هذا وتقع مدينة رأس الحكمة بين مدينة الضبعة ومدينة مرسى مطروح في الساحل الشمالي على البحر الأبيض، وتحتل المدينة موقعاً متميزاً بالقرب من مطار العلمين الدولي، ومطار مرسى مطروح الدولي، ويمتد ساحل مدينة رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض المتوسط لنحو 4 كيلو متر، وتستوعب نحو 300 ألف نسمة من السكان، إضافة إلى 3 مليون سائح سنوي، مع التركيز على سياحة اليخوت.