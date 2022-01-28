الارصاد تعلن عن موعد انتهاء موجة الصقيع.. وكم متبقي من أيام الشتاء؟

أسامة فؤاد

بعد موجة البرد القارص التي تضرب البلاد، ووصلت لحد الصقيع على عدد من المناطق خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، أضبح البحث عن أخبار الطقس أكثر ما يهم قطاع كبير من المواطنين، حيث أصبحوا يبحثون عن موعد انتهاء الموجة الباردة الغير مسبوقة.

الارصاد تعلن عن موعد انتهاء موجة الصقيع.. وكم متبقي من أيام الشتاء؟ 1 28/1/2022 - 5:03 م

موعد انتهاء موجة الصقيع

وقد أصدرت هيئة الارصاد الجوية ببان رسمي توضح فيه أن موعد انتهاء موجة الصقيع ستكون بداية من الشهر القادم، حيث أن تلك الموجة الباردة ستستمر حتى نهاية شهر يناير مع انخفاض فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى مع استمرارها خفيفة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة

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وقد كشف الدكتور أحمد عبد العال خبير الأرصاد ورئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، عن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة، حيث أوضح أن هناك تحسن تدريجي سيشهده الطقس خلال الايام القادمة ليسود طقس بارد  نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

كم تبقى من الشتاء؟

وفقا للحسابات الفلكية، فأنه يتبقى فقط 55 يوما وينتهي فصل الشتاء، ليبدأ بعد ذلك الاعتدال الربيعي، والذي يحل على الكرة الأرضية 21 من شهر مارس القادم، وتتحسن الاحوال الجوية.

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أسامة فؤاد

أنا أسامة، أعمل كصحفي في جريدة المصري الآن وقبلها في عدد من الصحف الأخرى، وعملت كمراسل في قناة MEC، والآن مراسل لبرنامج "ملاعبنا المصرية" على قناة مصر الحياة.


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