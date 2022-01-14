الارصاد تحذر من طقس الايام القادمة: شديد البرودة وصقيع ليلا وأمطار وتلك المحافظة الاكثر تضررا

حذرت هيئة الارصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، حيث توقعت الهيئة أن تشهد جميع أنحاء البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على محافظات شمال البلاد ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 16 درجة، أما في الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر سيكون الطقس شديد البرودة، وتصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة إلى 8 درجات.

حالة الطقس الايام القادمة

كما أوضحت الارصاد أن سيكون هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، على فترات متقطعة من اليوم، مع وجود فرص لتساقط الامطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الدلتا.

حالة الطقس في الاسكندرية

وأشارت الارصاد أن محافظة الاسكندرية هي الاكثر تضررا من المنخفض الجوي العنيف الذي سيضرب البلاد خلال الساعات القادمة، حيث أنها تتعرض لموجة من الطقس الغير مستقر مصحوبة برياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع قبل بدء “نوة الفيضة الكبرى”، كما أن حالة البحر مضطربة ويصل ارتفاع الموج فيه بين 2 إلى 3 أمتار، ودرجة الرؤية غائم جزئيا، كما حذرت الارصاد المواطنين من الخروج من منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى.

وتشهد محافظة الاسكندرية حاليا هطول أمطار متوسطة الشدة بسبب بداية أول أيام نوة الفيضة الكبرى التي من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع وتتسبب تلك النوة في سقوط أمطار غزيرة رعدية، مع برق شديد في السماء على المحافظة، ويمنع خلالها الصيد بسبب اضطراب الملاحة البحرية.