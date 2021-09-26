الاجازات والعطلات الرسمية في مصر 2022

باليوم والتاريخ نستعرض معكم نجميع الاجازات والعطلات الرسمية والوطنية والدينية التي يتم الاحتفال بها في جمهورية مصر العربية للعام الجديد 2022 ميلادية.

حيث قائمة بايام الاحتفالات الرسمية التي يتم فيها تعطيل المصالح والهيئات الحكومية وقطاع الاعمال العام أو لا يتم فيها تعطيل العمل خلال عام 2022 م، حيث أن تلك التواريخ لها أهمية خاصة لدى كثير من المواطنين من أجل ضبط إجازاتهم وسفرهم لتفادي تعطيل مصالحهم.

** يرجى ملاحظة انه طبقاً لقرار مجلس الوزراء المصري فإن الاجازات الاحتفالات العادية ( الغير دينية ) التى تأتي في منتصف الاسبوع يتم ترحيها الى نهاية الاسبوع يوم الخميس.

أجندة الاجازات والاحتفالات في مصر لعام 2022 م

الجمعة 7 يناير 2022 : عيد الميلاد للشرقيين ( الأقباط / المسيحيين ).

الثلاثاء 25 يناير 2022 : الاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة.

* السبت 19 مارس 2022 : الاحتفال بيوم تحرير طابا.

الاثنين 25 إبريل 2022 : يوم تحرير سيناء / شم النسيم .

الأحد 1 مايو 2022 : يوم العمال / ( 30 رمضان ) وقفة عيد الفطر المبارك 1443 هـ..

الاثنين 2 مايو – الاربعاء 4 مايو 2022 : عيد الفطر المبارك 1443 هـ.

*السبت 18 يونيو 2022 : عيد الجلاء.

الخميس 30 يونيو 2022 : الاحتفال بثورة 30 يونيو

الجمعة 8 يوليو 2022 : وقفة عيد الاضحى المبارك 1443 هـ ( يوم عرفه )

السبت 9 يوليو – الثلاثاء 12 يوليو 2022 : عيد الاضحى المبارك 1443 هـ

السبت 23 يوليو 2022 : الاحتفال بثورة يوليو 52

.السبت 30 يوليو 2022 : عيد رأس السنة الهجرية 1444 هـ.

* النصف الثاني من أغسطس 2022 : وفاء النيل.

الخميس 6 أكتوبر 2022 : يوم القوات المسلحة احتفالاُ بنصر اكتوبر 73.

السبت 8 اكتوبر 2022 : المولد النبوي الشريف

* الاثنين 24 أكتوبر 2022 : عيد السويس.

*الجمعة 23 ديسمبر 2022 : عيد النصر

ملحوظة * أعياد لا يتم فيها تعطيل المصالح الحكومية.

نتمنى لكم عاماً سعيد مليء بالخير والسعادة