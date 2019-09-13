الاجازات والعطلات الرسمية في مصر 2020

نرصد لكم جميع الاجازات والعطلات الرسمية والوطنية والدينية التى يتم الاحتفال بها في جمهورية مصر العربية للعام الجديد 2020 ميلادية .







حيث نقدم لكم المواعيد بالايام والتاريخ ايام الاحتفالات الرسمية التي يتم فيها تعطيل المصالح والهيئات الحكومية وقطاع الاعمال العام او لا يتم فيها تعطيل العمل خلال عام 2020 م , حيث أن تلك التواريخ لها أهمية خاصة لدى كثير من المواطنين من أجل ضبط إجازاتهم وسفرهم لتفادي تعطيل مصالحهم .

أجندة الاجازات والاحتفالات في مصر لعام 2020 م







الثلاثاء 7 يناير 2020 : عيد الميلاد للشرقيين .

السبت 25 يناير 2020 : الاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة .

* الخميس 19 مارس 2020 : الاحتفال بيوم تحرير طابا .

الاثنين 20أبريل 2020 : يوم شم النسيم .

السبت 25 إبريل 2020 : يوم تحرير سيناء .

الجمعة 1 مايو 2020 : يوم العمال .

السبت 23 مايو 2020 : وقفة عيد الفطر المبارك 1441 هـ .

الاحد 24 مايو – الثلاثاء 25 مايو 2020 : عيد الفطر المبارك 1441 هـ .

*الخميس 18 يونيو 2020 : عيد الجلاء .

الثلاثاء 30 يونيو 2020 : الاحتفال بثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو 2020 : الاحتفال بثورة يوليو 52

* النصف الثاني من أغسطس 2020 : وفاء النيل .

الخميس 30 يوليو 2020 : وقفة عيد الاضحى المبارك 1440 هـ

الجمعة 31 يوليو – الاثنين 3 أغسطس 2020 : عيد الاضحى المبارك 1441 هـ .

الخميس 20 أغسطس 2020 : عيد رأس السنة الهجرية 1442 هـ .

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 : يوم القوات المسلحة احتفالاُ بنصر اكتوبر 73 .

* السبت 24 أكتوبر 2020 : عيد السويس .

الخميس 29 اكتوبر 2020 : المولد النبوي الشريف

*الاربعاء 23 ديسمبر 2020 : عيد النصر

ملحوظة * أعياد لا يتم فيها تعطيل المصالح الحكومية .







نتمنى لكم عاماً سعيد مليء بالخير والسعادة