أخبار مصر

الاجازات والعطلات الرسمية في مصر 2020

بواسطة محمد عبد الرازق 0

نرصد لكم جميع الاجازات والعطلات الرسمية والوطنية والدينية التى يتم الاحتفال بها في جمهورية مصر العربية للعام الجديد 2020 ميلادية .



حيث نقدم لكم المواعيد بالايام والتاريخ ايام الاحتفالات الرسمية التي يتم فيها تعطيل المصالح والهيئات الحكومية وقطاع الاعمال العام او لا يتم فيها تعطيل العمل خلال عام 2020 م , حيث أن تلك التواريخ لها أهمية خاصة لدى كثير من المواطنين من أجل ضبط إجازاتهم وسفرهم لتفادي تعطيل مصالحهم .

أجندة الاجازات والاحتفالات في مصر لعام 2020 م



  • الثلاثاء 7 يناير 2020 : عيد الميلاد للشرقيين .
  • السبت 25 يناير 2020 : الاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة .
  • * الخميس 19 مارس 2020 : الاحتفال بيوم تحرير طابا .
  • الاثنين 20أبريل 2020 : يوم شم النسيم .
  • السبت 25 إبريل 2020 : يوم تحرير سيناء .
  • الجمعة 1 مايو 2020 : يوم العمال .
  • السبت 23 مايو  2020 : وقفة عيد الفطر المبارك 1441 هـ .
  • الاحد 24 مايو  – الثلاثاء 25 مايو 2020 : عيد الفطر المبارك 1441 هـ .
  • *الخميس 18 يونيو 2020 : عيد الجلاء .
  • الثلاثاء 30 يونيو 2020 : الاحتفال بثورة 30 يونيو
  • الخميس 23 يوليو 2020 : الاحتفال بثورة يوليو 52
  • * النصف الثاني من أغسطس 2020 : وفاء النيل . 
  • الخميس 30 يوليو 2020 : وقفة عيد الاضحى المبارك 1440 هـ
  • الجمعة 31 يوليو – الاثنين 3 أغسطس 2020 : عيد الاضحى المبارك 1441 هـ .
  • الخميس 20 أغسطس 2020 : عيد رأس السنة الهجرية 1442 هـ .
  • الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 : يوم القوات المسلحة احتفالاُ بنصر اكتوبر 73 .
  • * السبت 24 أكتوبر 2020 : عيد السويس .
  • الخميس 29 اكتوبر  2020 : المولد النبوي الشريف
  • *الاربعاء 23 ديسمبر 2020 : عيد النصر

ملحوظة * أعياد لا يتم فيها تعطيل المصالح الحكومية .



نتمنى لكم عاماً سعيد مليء بالخير والسعادة

 

 

 



محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .



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