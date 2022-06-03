اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر يونيو، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماده حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بشكل رسمي، إذ جاء في البيان بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفترض التخلص تدريجياً من النفط الروسي المنقول عبر البحر والاستبعاد المؤقت للنفط عبر خطوط الأنابيب، وأيضا تفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة فصل سويفت عن سبيربنك، والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان.

الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا رسمياً

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أيضا أن العقوبات الأوروبية، تصرح برفض استيراد النفط الروسي لدول الاتحاد خلال ستة أشهر، وأيضا رفض استيراد المنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر، إلى جانب ذلك فإن العملية العسكرية الروسية تتواصل بالأراضي الأوكرانية منذ بدايتها في الرابع والعشرين من شهر فبراير السابق، وعليه فقد اكتسب الصراع الروسي الأوكراني اتجاهاً أخر فارقًا في الواحد والعشرين من شهر فبراير، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف جمهوريتي “دونيتسك” و”لوجانسك” جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، بخطوة تصعيدية نتج عنها غضب كبير من كييف وحلفائها الغربيين.

بعد ذلك في فجر الخميس الموافق الرابع والعشرون من فبراير، تم شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، والذي قد يؤدي إلى احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة، والتي سوف تكون الأولى بالقرن الحادي والعشرين، كما صرح الاتحاد الأوروبي بأن العالم يعيش أجواء سوداء منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجموعة من العقوبات ضد روسيا، وقالت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأكثر قسوة على الإطلاق، وبالرغم من ذلك حتى الآن فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لا يريدون الانخراط في أي عملية عسكرية بأوكرانيا، وأيضا ترفض دول الاتحاد الأوروبي فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا.