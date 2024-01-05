الإيجار القديم يأخذ النصيب الأكبر من التعليقات على أحدث منشورات المتحدث باسم الرئاسة على “فيسبوك”

تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة 5 يناير، عدد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها، والجاري العمل بها في منطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف إحياء مساحة 15 ألف فدان ما بين جنوب طريق السخنة، والقاهرة الجديدة.

لقطة شاشة- المصدر: الحساب الرسمي للمتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك

جاء ذلك في منشور رسمي للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”.

وأخذت قضية الإيجار القديم نصيبا كبيرا من التعليقات على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

وكتب صاحب حساب يدعى “إبراهيم لوقا” نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا “يا سيادة الرئيس أين وعدك من واحد أكتوبر الماضي لحل مشكلة الإيجار القديم”.

واكتفى صاحب حساب آخر اسمه «amr ammar» بكتابة تعليق “يسقط قانون الإيجار القديم”.

وقال صاحب حساب آخر يدعى «محمد أحمد محجوب» “ملاك العقارات القديمة بالجمهورية ينتظرون توجيه الريس والحكومة، بالانتهاء من ملف الإيجار القديم، ووعد الدكتور رئيس لجنة الاسكان والتعمير”.

أنا مش عارفة أعيش

وعلقت صاحبة الحساب «Magy Omran» داعية الله عز وجل للرئيس والحكومة بالتوفيق، مضيفة “نطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، مخالف للشريعة والدستور، لا لا لتوريث الإيجار”.

وأضافت عمران “مثل السوق، فتح المغلق، فترة انتقالية 3 سنوات، الساكن عنده عمارة وشقة تمليك في الشارع العمومي، وقفل الشقة وطالب مبلغ كبير علشان يترك الشقة، وكل السكان عندهم شقق تمليك، وأنا مش عارفة أعيش”.

وذهبت صاحب الحساب المسمى «ثناء أحمد» تشتكي من قانون الإيحار القديم الفاسد بحسب تعبيرها، وقالت “حق السكن لا يعني حق الإرث، حق السكن تكفله الدولة مش المالك، كل عقارات الإيجار القديم حتى الغير آيلة للسقوط تعبانة، وعاجلا أو آجلا هتقع محتاجة صيانة”.

وتابعت حديثها بشعور الندم “سلمناهم عمارات جديدة أصبحت خرابات لعدم الصيانة، مين هيعوض الملاك على عماراتهم التي تدمرت بسبب قانون فاسد”.

