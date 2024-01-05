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الإيجار القديم يأخذ النصيب الأكبر من التعليقات على أحدث منشورات المتحدث باسم الرئاسة على “فيسبوك”

أحمد مراد

تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة 5 يناير، عدد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها، والجاري العمل بها في منطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف إحياء مساحة 15 ألف فدان ما بين جنوب طريق السخنة، والقاهرة الجديدة.

قانون الإيجار القديم يأخذ الحيز الأكبر من تعليقات على صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

لقطة شاشة- المصدر: الحساب الرسمي للمتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك

جاء ذلك في منشور رسمي للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”.

وأخذت قضية الإيجار القديم نصيبا كبيرا من التعليقات على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

وكتب صاحب حساب يدعى “إبراهيم لوقا” نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا “يا سيادة الرئيس أين وعدك من واحد أكتوبر الماضي لحل مشكلة الإيجار القديم”.

الإيجار القديم وسلسلة جديدة من مطالب الملاك
تعليقات المواطنين- المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة

واكتفى صاحب حساب آخر اسمه «amr ammar» بكتابة تعليق “يسقط قانون الإيجار القديم”.

الرئيس يتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديد والإيجار القديم يتصدر التعليقات
تعليقات حول الإيجار القديم- المصدر: المتحدث الرسمي

وقال صاحب حساب آخر يدعى «محمد أحمد محجوب» “ملاك العقارات القديمة بالجمهورية ينتظرون توجيه الريس والحكومة، بالانتهاء من ملف الإيجار القديم، ووعد الدكتور رئيس لجنة الاسكان والتعمير”.

الإيجار القديم وتوجيه الرئيس السيسي
تعليقات حول الإيجار القديم- المصدر: الفيسبوك

أنا مش عارفة أعيش

وعلقت صاحبة الحساب «Magy Omran» داعية الله عز وجل للرئيس والحكومة بالتوفيق، مضيفة “نطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، مخالف للشريعة والدستور، لا لا لتوريث الإيجار”.

تعليقات بخصوص الإيجار القديم
تعليقات الإيجار القديم- المصدر: صفحة المتحدث باسم الرئاسة “فيسبوك”

وأضافت عمران “مثل السوق، فتح المغلق، فترة انتقالية 3 سنوات، الساكن عنده عمارة وشقة تمليك في الشارع العمومي، وقفل الشقة وطالب مبلغ كبير علشان يترك الشقة، وكل السكان عندهم شقق تمليك، وأنا مش عارفة أعيش”.

وذهبت صاحب الحساب المسمى «ثناء أحمد» تشتكي من قانون الإيحار القديم الفاسد بحسب تعبيرها، وقالت “حق السكن لا يعني حق الإرث، حق السكن تكفله الدولة مش المالك، كل عقارات الإيجار القديم حتى الغير آيلة للسقوط تعبانة، وعاجلا أو آجلا هتقع محتاجة صيانة”.

مالكة إيجار القديم: سلمناهم عمارات جديدة أصبحت خرابات
آثار الإيجار القديم_ المصدر: الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة “فيسبوك”

وتابعت حديثها بشعور الندم “سلمناهم عمارات جديدة أصبحت خرابات لعدم الصيانة، مين هيعوض الملاك على عماراتهم التي تدمرت بسبب قانون فاسد”.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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