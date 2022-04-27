الإعلان عن عودة المحاسب المختطف في لبنان من فريق عمل مسلسل “بطلوع الروح”

أخيرا وبعد انقضاء فترة محفوفة بالقلق والتوتر، أعلنت أسرة مسلسل “#بطلوع_الروح عن نجاح الأجهزة الأمنية اللبنانية في الإفراج عن السيد/ #صادق_رولي المحاسب بشركة الإنتاج، الذي كان قد تم اختطافه يوم 18 أبريل الجاري، أثناء ذهابه لدفع مرتبات العاملين بالقرب من مدينة بعلبك.

وجاء في إعلان تحرير المحاسب المصري صادق رولي، أنه بخير وبصحة جيدة، وهو في طريق عودته لمقر إقامته في مدينة بيروت للحصول على قسط من الراحة.

الإفراج عن محاسب مسلسل “بطلوع الروح وشكر الشركة المنتجة

بعد الإعلان عن الإفراج عن المحاسب صادق رولي الذي يعمل ضمن فريق عمل مسلسل “بطلوع الروح” وجهت الشركة منتجة العمل الشكر للأجهزة الأمنية في لبنان، وإلى الحكومة اللبنانية على اهتمامها البالغ ودورها العظيم في الإفراج عن المحاسب رولي، كما وجهت شكرا خاصا ل#سفير_مصر في لبنان دكتور #ياسر_علوي، الذي حرص على متابعة تفاصيل العملية، وذلل الكثير من الصعاب من اجل أن يتم الإفراج عن المحاسب بسلام.

رسالة خاصة من الشركة المنتجة لأسرة المحاسب صادق رولي

وجهت الشركة المنتجة شكر وتقدير لأسرة المختطف صادق رولي على ما تحملوه من صبر خلال محنة الاختطاف، وعلى ما منحوه من ثقة غالية للمسئولين عن عملية تحريره، كما وجهوا الشكر الجزيل لكل من تابع واهتم بالقضية داخل لبنان ومصر وسائر الوطن العربي، وتابعوا الموضوع بالتحري والسؤال.

وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن الجهة المسئولة عن خطف المحاسب المصري، ولا الهدف منه إن كان الاستيلاء على الأموال التي كانت في حوزته، أو لأسباب أخرى.

مسلسل “بطلوع الروح” محفوف بالمخاطر

وكان عرض مسلسل “بطلوع الروح” قد أثار جدلا واسعا مع بداية عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث اقترب مؤلف العمل من منطقة شائكة عندما قرر أن يعرض حياة #تنظيم_داعش الإرهابي الذين استقروا في مدينة #الرقة السورية، كاشفا أدق وسائلهم ومفاهيمهم، وخصوصا حياة المرأة داخل مخيماتهم، وما تتعرض له من ظلم وقهر.

ظروف تصوير معقدة وصعبة

وكانت مخرجة المسلسل “#كاملة_أبو_ذكري قد اختارت تصوير الحلقات في منطقة في لبنان شديدة الشبه بمدينة الرقة السورية، وفي ظروف أمنية غير مستقرة، وأشرفت على إقامة لوكيشن العمل بحيث يشبه كل الشبه مواقع الدواعش في الرقة، خصوصا أنه معروف عن المخرجة كاملة أبو ذكري ولعها بالتفاصيل الدقيقة.

أحداث مسلسل “بطلوع الروح”

تدور أحداث المسلسل حول سيدة مصرية، يقوم زوجها بخداعها واستدراجها، هي وابنها إلى مقر داعش في الرقة، بعد أن انتمى إليهم، وتحاول هي الهرب، لكن تفشل خطتها لتستقر في النهاية داخل معسكر خاص بالهاربات من تنظيم داعش، فيما تحلم بالعودة إلى وطنها وأهلها في مصر.

فريق عمل مسلسل بطلوع الروح

كتب هذا العمل الرائع #محمد_هشام_عبيه، ومن إخراج المخرجة المبدعة كاملة أبو ذكري، وهو من بطولة عدد من النجوم الفنانين هم #إلهام_شاهين، و#منة_شلبي، و#أحمد_السعدني و#محمد_حاتم، يشاركهم بعض النجوم من الوطن العربي.

ويُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميًا في الساعة 9 مساء على قناة MBC# ،كما يعرض على منصة شاهد vip.

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