الإعلامي محمود الشريف يكشف تفاصيل تنفيذ ممشى سياحي عالمي بالمتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي محمود الشريف، أنه يفصل العالم أجمع أيام قليلة عن الحدث التاريخي الأبرز، ليس في مصر وحدها، بل في العالم كله، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يترقبه الملايين حول العالم، مشددًا على أن أنظار العالم تتجه الآن نحو مصر، في انتظار لحظة طال انتظارها، مع افتتاح أكبر صرح أثري وثقافي على مستوى العالم.

وشدد “الشريف”، خلال تقديم برنامجه “مراسي”، المُذاع عبر شاشة “النهار”، على أن المتحف المصري الكبير يقف شامخًا بجوار أهرامات الجيزة، ليحكي للعالم قصة حضارة تمتد لأكثر من 7 آلاف عام، مشيرًا إلى أن الأهمية لا تقتصر فقط على المتحف، بل تمتد إلى عمليات التطوير الشاملة الجارية في المنطقة المحيطة به، حيث يتم تنفيذ ممشى سياحي عالمي، بالإضافة إلى محطات المترو الحضارية التي يُجرى العمل بها على قدم وساق، لضمان الانتهاء من هذه المشروعات بالتزامن مع موعد الافتتاح.

وتابع: “افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل نقلة نوعية في المفهوم الحضاري والثقافي، ليس فقط لمصر، بل للعالم أجمع”.