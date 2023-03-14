الإعلامي عمرو الليثي يبكي على الهواء بسبب صورة والدته ويوجه رسالة لهؤلاء

دخل الإعلامي عمرو الليثي في موجة من البكاء على الهواء مباشرة، أثناء تقديم إحدى حلقات برنامج واحد من الناس، على شاشة قناة الحياة. ماذا حدث؟.

الإعلامي عمرو الليثي يبكي بسبب والدته

استضاف عمرو الليثي واحد من المخرجين الكبار، وهو المخرج نبيل عبد النعيم، الذي كان يظهر اسمه في نهاية تتر برنامج الست دي أمي.

وبطريقة عجيبة تحدث المخرج عن والدة عمرو الليثي بشكل غير مباشر حيث قال: هناك امرأة عظيمة يجب أن نتحدث عنها اليوم، و هي سيدة من السويس، أنجبت ولدين هما (عمرو وشريف).

وتابع: هذه السيدة لها جميل عند كل بيت فى مصر؛ لأنها ساهمت في نقل البرامج التعليمية من المدارس إلى شاشة التليفزيون. وفي هذه اللحظة بدأ وجه عمرو يتغير لأنه شعر أن الحديث عن والدته، حيث أقسم المخرج أن هذا الأمر وليد الصدفة ولم يتم الترتيب له مسبقا.

وأردف: هذه السيدة العظيمة تدعى” ليلى الديدي: والشخص الذي سوف يتحدث عنها اليوم هو ابنها الأكبر عمرو الليثي.

وعندما ظهرت صورة أم عمرو الليثي على الهواء، لم يتحمل ودخل في نوبة بكاء حارة، ربما بسبب تدافع الذكريات أمام عينيه وفي رأسه، وتذكره كل المواقف التي جمعته مع أمه.

وقال عمرو الليثي بعد أن تماسك قليلا: والدتي سيدة مكافحة، من مواليد محافظة السويس، تزوجت من أبي عندما كان ضابط شرطة.

وتابع: كان عندها ولدين، فقدت ابنها الأصغر ومات على يديها، وكانت صابرة في المحنة وحامدة وشاكرة لله.

وأضاف: أمي غرست صفات الصبر وشكر الله فيا، وكانت سند لأبي في آلامه قبل أفراحه، وبعد وفاة أبي أصبحت هي الأب و الأم بالنسبة لي، وهي الآن تعيش معي ربنا يديها الصحة.

ووجه الإعلامي عمرو الليثي رسالة لكل شخص أمه ما زالت على قيد الحياة؛ بأن يقبل يديها ويزورها كل يوم، أما من فقدها فقال له: ترحم عليها كل يوم.