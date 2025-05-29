الإعلامية مروة عبدالجواد: طارق الدسوقي فنان بدرجة مثقف وصاحب رسالة إنسانية

أشادت الإعلامية مروة عبدالجواد، بالفنان القدير طارق الدسوقي، مؤكدة أنه قيمة وقامة فنية كبيرة أثرت في الدراما والفن المصري بشكل بارز، لما يتمتع به من ثقافة ووعي ورسالة إنسانية واضحة في اختياراته الفنية، موضحة أنه ليس مجرد ممثل، بل هو صاحب رسالة.

وشددت “عبدالجواد”، خلال تقديم برنامج “قادرون”، المُذاع عبر شاشة “هي”، على أن الفنان طارق الدسوقي يحرص دائمًا على انتقاء أدواره بعناية شديدة، بما يعكس مبادئه وانتماءه العميق لقيم المجتمع المصري، مشيرة إلى أنه أدى أدوارًا مهمة وملهمة، منها شخصية ضابط المخابرات، إلى جانب مشاركته في أعمال اجتماعية قوية، جسدت قضايا إنسانية وأخلاقية هادفة.

وأضافت: “هو فنان بدرجة مثقف، وقدوة يُحتذى بها في الوسط الفني، لأنه جمع بين وهج الفن وعمق الفكر، وأصالـة الهويـة المصريـة في آنٍ واحد”، موضحة أن أن مسيرة الدسوقي لم تقتصر فقط على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا، بل امتدت إلى قاعات العلم ومنابر التنوير.

وتابعت: “كان له دور فعّال في نشر الوعي والثقافة، في ظل حرصه الدائم على تقديم محتوى راقٍ ومحترم يعبر عن شخصية الفنان المثقف والملتزم”.