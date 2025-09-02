حقيقة الـ1400 جنيه.. وزارة الصحة تكشف ما جرى مع الإعلامية الراحلة عبير الأباصيري

وسط موجة جدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام حول ملابسات وفاة الإعلامية عبير فخري أباصيري إسماعيل؛ فقد أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا رسميًا أكدت فيه متابعتها الدقيقة لما أثير من إدعاءات تتعلق بوجود تقصير طبي أو اشتراط دفع مبالغ مالية نظير تقديم الخدمة الطبية داخل أحد المستشفيات الحكومية، وعلى ذلك فقد وأوضحت الوزارة أنها باشرت التحقيق فور تداول هذه الأنباء للتأكد من حقيقة ما جرى.

ملابسات وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نتائج المراجعة أن الإعلامية الراحلة وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي بتاريخ 27 أغسطس 2025 حيث تم استقبالها على الفور واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة حالتها، وأشارت الوزارة إلى أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة منذ اللحظة الأولى بتقديم التدخلات العاجلة اللازمة، وإجراء الفحوصات الضرورية قبل أن يتم دعمها بوسائل إضافية للرعاية المكثفة مع استمرار متابعتها لحظة بلحظة.

كما أضاف البيان أن بناءً على رغبة أسرة الإعلامية؛ فقد تم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي عن طريق سيارة إسعاف مجهزة، وبمرافقة طبيب مختص وذلك بعد تسليم ذويها كامل الملف الطبي الخاص بها.

هل دفعت أسرة الراحلة مقابل العلاج؟

فيما يتعلق بما تردد حول وجود مطالبات مالية لتقديم الخدمة الطبية؛ فقد شددت وزارة الصحة على أن جميع التدخلات والإجراءات العلاجية التي تم اتخاذها مع الإعلامية الراحلة داخل مستشفى الهرم التخصصي تمت بشكل مجاني كامل؛ نظرًا لكونها حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري دون أي رسوم، وأوضحت الوزارة أن مبلغ الـ 1400 جنيه الذي أثير الحديث عنه لم يكن مقابل الخدمة الطبية؛ بل يمثل تكلفة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة الحصول عليها حيث اختار تصويرها بدلاً من طباعتها، وهو ما لم يستلزم دفع أي مقابل مادي.

كما أضاف البيان أنه بمراجعة تفاصيل الموقف مع المستشفى الخاص الذي نُقلت إليه المريضة؛ تبين أنها تعرضت لتوقف في عضلة القلب أثناء انتقالها عبر سيارة إسعاف حكومية مجهزة بجهاز تنفس صناعي كامل حيث بادر الطبيب المرافق فورًا بإجراءات إنعاش قلبي رئوي، وقد استكملت هذه الجهود فور وصولها إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى الخاص قرابة الساعة الثالثة فجرًا؛ إلا أن جميع التدخلات لم تكلل بالنجاح وأسفرت عن وفاتها لاحقًا، كما أكدت الوزارة أنه لم يتم فرض أي أعباء مالية على أسرتها وذلك وفقًا للتنسيق الذي تم مع جهة عملها.

كذلك فقد اختتمت وزارة الصحة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتوفير الرعاية الطبية العاجلة لجميع المرضى خاصة في حالات الطوارئ، مؤكدة حرصها على الشفافية الكاملة في التعامل مع مثل هذه الوقائع، ومعربة عن خالص تعازيها لأسرة الإعلامية الراحلة داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتحقق قبل نشر أي معلومات.