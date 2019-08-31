الإسكان تنتهى من تنفيذ 77 ألف شقة بالإسكان الاجتماعى و 7000 وحدة بـ دار مصر

تم عقد اجتماع موسع من قبل المسئولين المعنيين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل مناقشة مشروعات مدينة حدائق أكتوبر وتنفيذ تلك المشروعات، هذا وقد تم عقد الاجتماع في حضرة العديد من قيادات الوزارة، فضلاً عن حضور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي حضور السيد المهندس رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر “أشرف فتحي محمود”.

وقد أشار المسئولين المعنيين بالوزارة إلى أهمية تنفيذ كافة المشاريع وأعمال المرافق بالوحدات السكنية، مع ضرورة وضع كافة التصميمات والنماذج للوحدات التي تم تسليمها للمواطنين الذين فازوا بالأراضي.

شقق الإسكان الإجتماعي ودار مصر

قام المسئولين بوزارة الإسكان بالإشارة إلى أهمية حصر الأراضي الشاغرة في المدن الجديدة، وحصر كافة الفرص الإستثمارية التي يمكن تشييدها بالأراضي، وهذا حرصاً من الوزارة على خلق المزيد من فرص العمل بالمشروعات الاستثمارية من أجل التعزيز من نمو المدن الجديدة بالبلاد.

هذا وقد صرح المهندس “أشرف فتحي محمود” بأنه قد تم تسليم 25.440 وحدة سكنية للمواطنين الفائزين بمشروع الإسكان الإجتماعي، ومن المقرر تسليم 51968 وحدة سكنية للمواطنين وجار التنفيذ في الوقت الحالي، فضلاً عن أنه جار تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة لخدمة سكان المشروع، وتتمثل تلك المشروعات في الوحدات الصحية والأسواق التجارية والمدارس والحضانات وملعب ثلاثى.

كما أنه جار تنفيذ عدد 10440 وحدة سكنية في مشروع “دار مصر” في كل من طريق النيل سات ومنطقة المال والأعمال، ومن المقرر أن المسئولين المعنيين يقوموا الآن بتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة من الأسواق التجارية، والمدارس، والحضانات، والوحدات الصحية.

وبالنسبة للمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” تم الانتهاء من 4200 وحدة سكنية، وبالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع جار تنفيذ عدد 2760 وحدة سكنية، ومن الجدير بالذكر أنه يتم إرسال كافة البيانات الخاصة بالوحدات السكنية التي تم الإنتهاء منها إلى بنك التعمير والإسكان من أجل أن يقوم البنك بتسليم البيانات للفائزين.