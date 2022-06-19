الإسكان تطرح أراض سكنية في المدن الجديدة.. اعرف المساحة وسعر المتر الواحد

طرحت وزارة الإسكان اليوم الأحد 19 يونيو مرحلة جديدة من أراضي الإسكان للأفراد بعد توقف استمر أكثر من سنة جرى خلالها طرح الأراضي فقط للمطورين ومشروعات الجهات الحكومية، على أن يشمل الطرح الجديد 3677 قطعة أرض إسكان متوسط ومتميز وإسكان أكثر تميزًا.

شروط الحجز في الطرح الجديد لأراضي وزارة الإسكان

وحددت وزارة الإسكان شروط حجز أراضي الإسكان للأفراد من خلال التالي.

أن يكون الراغب للتقديم في حجز الأراضي مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا.

ألًا يقل عمر الفرد الراغب في حجز الأراضي عن 21 سنة من تاريخ الحجز.

ألًا يكون الفرد سبق له تخصيص قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي او المتميز.

لا يمكن تغيير نشاط قطعة الأرض ، وإنما هي للنشاط السكني فقط.

يمكن للأسرة الواحدة حجز أكثر من قطعة أرض ضمن الأراضي الأكثر تميزا.

خطوات الحجز في الطرح الجديد أراضي وزارة الإسكان

وكشفت وزارة الإسكان عن خطوات الحجز في الطرح الجديد للأراضي السكنية من خلال التالي.

انقر لاستخراج رقم الاستمارة من الموقع المتخصص للحجز.

يتم إنشاء حساب بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

على الفور يتم إرسال رسالة نصية متضمنة كلمة المرور يمكن استخدامها في الدخول إلى الموقع.

يمكن استخدام رقم الاستمارة رقم حساب تحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

ضرورة استيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

انقر على زر مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

أماكن طرح الإسكان المتوسط والمتميز

وكشفت وزارة الإسكان عن أماكن الطرح الجديد وهم 3 أنواع من الأراضي الإسكان المتوسط والمتميز، والإسكان الأكثر تميزًا بواقع 3677 قطعة أرض، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

أراضي الإسكان المتوسط

يتم طرح أراضي الإسكان المتوسط بعدد 1760 قطعة في عدد من المناطق هي كل من والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقناة الجديدة والفيوم الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسيوط الجديدة زبني سويف الجديدة، على أن تصل المساحات ما من 209 أمتار ويتراوح سعر المتر الواحد بين 1400 و 1950 جنيها.

طرح أراضي الإسكان المتميز

وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح1740 قطعة أرض بعدد من المناطق وهي كل من المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وناصر الجديدة “غرب أسيوط” – طيبة الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة، ويتميز هذا النوع من الأراضي بتنوع المساحات إذ تصل المساحة من 350 متر وحتى 400 متر، على أن يصل سعر المتر الواحد 1850 جنيها حتى 3200 جنيه.