الإسكان : الإنتهاء من آلاف الوحدات السكنية فى المحافظات بمشروع الإسكان الإجتماعى

فى اجتماعه الدورى بوزارة الإسكان والخاص بمتابعة تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى، وبحضور مسئولى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمجتمعات العمرانية ومديرى المشاريع المختلفة بالمحافظات التالية : القليوبية – الإسماعيلية – البحيرة – السويس – أسيوط – كفر الشيخ، ومدن : الفيوم الجديدة – العبور – العبور الجديدة – بدر.







حيث أكد وزير الإسكان والمراف والمجتماع العمرانية على ضرورة المتابعة الدورية لجميع مراحل تنفيذ مشروعات الإسكان وإنهاءها فى المواعيد المحددة لها.

ومن جانبه أعلن نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى المهندس “صلاح حسن” بأن ما تم تنفيذه من خطط الصندوق فى الوقت الحالى كما يلى :

– محافظة القليوبية : تم الإنتهاء من 2514 وحدة سكنية، وجارِ تنفيذ 682 وحدة أخرى.







– محافظة الإسماعيلية : تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ 40 وحدة، وجارٍ تنفيذ 200 وحدة أخرى

– محافظة السويس، جارٍ تنفيذ 2832 وحدة سكنية.

– محافظة أسيوط، تم الانتهاء من تنفيذ 4824 وحدة، وجارٍ تنفيذ 4896 وحدة أخرى.

– مدينة الفيوم الجديدة : تم الانتهاء من تنفيذ 1368 وحدة، وجارٍ تنفيذ 168 وحدة أخرى.







– مدينة العبور : تم الانتهاء من تنفيذ 1792 وحدة، وجارٍ تنفيذ 72 وحدة أخرى.

– مدينة العبور الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 28752 وحدة.

– مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة.