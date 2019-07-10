الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 و طرق السداد عبر المصرية للاتصالات

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي , قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوفير إمكانية التعرف على فاتورة التليفون الارضي من خلال الموقع الرسمى للشركة عن طريق الإنترنت بتقديم خدمة التليفون المنزلى لجميع المصريين في كافة الأنحاء أو عن الاتصال على الرقم المختصر 140, وهو رقم شامل للاستعلام عن عناوين وأرقام الشركات و أيضا المتعاملين وذلك حرصا على المشتركين من دفع غرامات التأخير كما وفرت الشركة نظامين لسداد فاتورة التليفون الأرضي، على نظامين الأول الدفع الشهري حيث يقوم العملاء المشتركين في هذا النظام بدفع الفاتورة مرة واحدة سنويًا خلال شهر يناير والثاني نظام الربع الثانوي ويتم الدفع كل ثلاثة أشهر في السنة وهو شهر 4 وشهر 7 وشهر 9 .

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

وذلك بهدف تنويع خدمات الشركة والتيسير على المشتركين، كما هدفت الشركة لعمل عروض جديدة وقامت بالعديد من التحديثات في عروض الشركة وطرق السداد، كما تم استحداث نظام “We”، وهو عبارة عن نظام الدفع الفوري، في فاتورة مجمعة, حيث يتم دفع الموبايل والإنترنت والتليفون الارضي وايضا وفرت إمكانية سداد الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات من خلال بطاقات الدفع الائتمانية، بالإضافة إلى إمكانية التسديد عبر خدمة فوري أو دفع الفاتورة يدوياً في السنترال، وأيضا وفرت السداد عن طريق الرقم المختصر وهو رقم واحد في التليفون يتم الاتصال فيه برقم محدد، كتليفون أحد المقربين أو الطوارئ ولمعرفة طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي اتبع تلك الخطوات الأتية .

خطوات دفع الفاتورة.

اتبع الخطوات التالية.

الأولى الضغط على رابط الفاتورة———- من هنا

الثانية إدخال كود المحافظة التابعة لكل مشترك ورقم التليفون.

الثالثة الضغط على كلمة إظهار الفواتير وستظهر الفاتورة .

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قامت مؤخرا برفع قيمة رسوم التعاقد والاشترك على الخط الأرضي Advertisements بالشركة بنسبة 200% لتصل إلى 150 جنيها، ابتداء من شهر يناير الحالى بدلا من 50 جنيها, حيث تشمل “مصروفات الطلب , التركيب ,التعاقد على الخط المنزلي،وتشمل دفع ثلاثة أشهر مقدماً لباقة WE أرضي 20، بجانب خدمة إظهار رقم الطالب، وتتضمن باقة we 20، حصول العميل على 120 دقيقة محلية شهريا, ومن جهة أخرى يمكنك معرفة قانون المرور الجديد 2019.

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موعد إصدار الفواتير الربع سنوية

الفاتورة الأولى يتم إصدارها في شهر يناير.

الفاتورة الثانية يتم إصدارها في شهر أبريل.

الفاتورة الثالثة يتم إصدارها في شهر يوليو.

الفاتورة الرابعة والأخيرة يتم إصدارها في شهر أكتوبر.

دفع فواتير شهر يناير ومواعيد انتهاء المدة وفترة السماح .

أعلنت الشركة أن أخر موعد لسداد فاتورة شهر يناير, هو يوم 14 فبراير الجاري , وتبدأ فترة السماح بعد الموعد المحدد لمدة عشرون يوما، أما في حالة تأخرك وعدم السداد بعد فترة السماح فيتم قطع الخدمة مع تغريمك دفع غرامة تأخير.

أرقام خدمة عملاء المصرية للاتصالات.

يمكن التواصل مع خدمة عملاء المصرية للاتصالات من خلال الخط الساخن 111، أو من خلال رقم المحمول 01555000111، كذلك يمكن إرسال أي مشكلة أو استفسار على رسائل الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي من هنا.

وسيقوم ممثلو خدمة العملاء بالرد على جميع استفساراتكم, لتفعيل أي من تلك الخدمات يرجى الاتصال برقم 111 والمتابعة حتي تفعيل الخدمة، يرجى العلم أن أسعار تلك الخدمات تضاف إلي قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

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