الأوقاف تقرر فتح المساجد الليلة لأداء صلاة التهجد حتى نهاية الشهر المبارك

قررت وزارة الأوقاف بالسماح بآداء صلاة التهجد منذ تلك الليلة ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 2022 وحتى نهاية الشهر الكريم، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، وذلك حرصًا على توفير الأجواء الإيمانية في هذه الليالي المباركة.

الاستمرار في عدم الاعتكاف

مع الاستمرار في عدم الاعتكاف طبقًا لما قررته اللجنة الإدارية لأزمة الأوبئة، وتمنت لو أن الله رفع عنا البلاء وأزيل القيد الذي على المساجد وجميع الأماكن، قائلة:

آملين أن يأتي رمضان القادم بإذن الله تعالى وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة ، وما ذلك على الله بعزيز ، وإننا نسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد حتى نتمكن من رفع جميع القيود عن المساجد وغيرها في القريب العاجل بإذن الله تعالى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.

وشددت على عمل اللازم وتكليف الأئمة لآداء الصلاة بدءًا من ليلة الخميس وهي الليلة 27 من رمضان، والتي هي من الليالي الفردية التي ينبغي تحري ليلة القدر فيها، والاجتهاد في العبادات والصلاة وقراءة القرآن.

صلاة التهجد

وتعتبر صلاة التهجد من النوافل وهي ضمن قيام الليل، وأوصى الله رسوله بها في الآية الكريمة، قائلاً:

“يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا”، ويعتبر وقت صلاة التهجد ما بعد صلاة العشاء إلى الفجر،

وأفضل وقت لآداء الصلاة هو في الثلث الأخير من الليل.

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