«الأوقاف» تؤكد إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى والساحات

أكدت وزارة الأوقاف من خلال ما رصده المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى والساحات، وأوضحت عدم صحة ما تردد في بعض صفحات السوشيال ميديا والمواقع الالكترونية حول إلغاء إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى والساحات مشيرة الي ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها، ويمكن زيارة موقع وزارة الأوقاف المصرية من خلال هذا الرابط ar.awkafonline.com

وكلفت الوزارة المديريات بفتح مصلى السيدات وتشهد صلاة العيد اصطحاب الأطفال مع تعليم الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل كيفية إقامة الصلاة، كما وجهت الوزارة بتجهيز المساجد للتيسير على المصلين وخاصة من كبار السن.

كيفية المساهمة في مشروع صكوك الأضاحي

تبدأ وزارة الأوقاف بتوزيع صكوك الأضاحي على الأسر المحتاجين قبل صلاة العيد وخلال أيام العيد، ضمن تكافل الأسر والأعمال الخيرية وتشير الاحصائيات إلي أن مشروع صكوك الأضاحي بداية من عام 2015 فى تزايد.

ويمكن المساهمة في مشروع صك الأضحية من خلال:

التواصل مع وزارة الأوقاف مباشرة بالمديريات.

البريد المصري.

فوري.

البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري والبنك المركزي وبنك مصر.

إرسال رسالة عبر الواتس آب، إلي الأرقام التالية: 01202527258، 01120857330، 01144463951، متضمنة اسم المساهم وعنوانه ورقم الهاتف وعدد الصكوك.

وتبلغ قيمة الأضاحي 50 طن من اللحوم.

وزير الأوقاف يهنئ فخامة رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

قام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية والإنسانية بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه للخير وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يكون عيد الأضحى المبارك عيد الخير والأمان لمصر والعالم.